Доля рассрочки при покупке жилья в масс-маркете достигла 7 %, в элитном и бизнес-сегменте — 49 %

По итогам первых семи месяцев 2023 года выросла доля рассрочки во всех сегментах первичного жилья. По данным «Петербургской Недвижимости», в сделках компании в классе «масс-маркет» эта доля составила 7 %, что на 3 п. п. выше аналогичного периода 2022 года, а в «элите» и «бизнесе» показатель вырос на 11 п.п и достиг 49 %.



— В премиальном сегменте, во-первых, более платежеспособная аудитория, и ей удобен такой вариант покупки, — комментирует директор консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Во-вторых, высокий средний чек на объекты не позволяет использовать госпрограммы по ипотеке со сниженными ставками, поэтому застройщики предлагают варианты рассрочек с длительным периодом, несущественным удорожанием квартиры или вовсе без удорожания, что стимулирует спрос.