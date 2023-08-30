В Омске приговорили таксиста, бросившего в лесу изнасилованную девушку. Он похитил ее вместе с выставленной на продажу машиной

Куйбышевский районный суд Омска отправил в колонию к особо опасным преступникам насильника, который приехал покупать машину и напал на владелицу. Букет его обвинений потянул на 13 лет .

О приговоре 41-летнему омичу сообщает областная прокуратура. Его признали виновным в разбое, похищении человека, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Жертвой стала 30-летняя жительница города, в марте продавшая автомобиль « Мазда 6 ».

Фото: СУ СК РФ по Омской области Поделиться Поделиться





Фигурант приехал к ней по объявлению, убедился, что в квартире больше никого нет, и достал макет пистолета. Забрав телефон, украшения и деньги, не удовлетворился. По данным следствия, он силой посадил девушку в свой «Ниссан» и вывез ее в гараж, где бил электрошокером.



Потерпевшая была вынуждена подписать договор купли-продажи на свою машину и продиктовать пароль от банковского приложения. Общий ущерб составил почти 2 миллиона рублей. После мужчина уехал за «Маздой», закрыв девушку в погребе на пять часов.



«Затем виновный уже на автомобиле "Мазда", поместив связанную девушку в багажник, вывез в лес, где совершил в отношении нее ряд насильственных действий сексуального характера и отпустил только утром, а сам уехал продавать похищенный автомобиль», — рассказали в Следственном комитете Омской области.

Покупатели в чистоте сделке усомнились, вызвали полицию, и мужчина был задержан. К этому времени в город на попутках смогла вернуться и пострадавшая хозяйка машины.

Фото: СУ СК РФ по Омской области Поделиться Поделиться





Фигурант работал таксистом. В его биографии уже были кражи, разбои и другие преступления. Суд приговорил мужчину к 13 годам в колонии особого режима и обязал его выплатить потерпевшей полмиллиона рублей за моральный вред.

