В Омске приговорили таксиста, бросившего в лесу изнасилованную девушку. Он похитил ее вместе с выставленной на продажу машиной

Куйбышевский районный суд Омска отправил в колонию к особо опасным преступникам насильника, который приехал покупать машину и напал на владелицу. Букет его обвинений потянул на
О приговоре
Фигурант приехал к ней по объявлению, убедился, что в квартире больше никого нет, и достал макет пистолета. Забрав телефон, украшения и деньги, не удовлетворился. По данным следствия, он силой посадил девушку в свой «Ниссан» и вывез ее в гараж, где бил электрошокером.
Потерпевшая была вынуждена подписать договор купли-продажи на свою машину и продиктовать пароль от банковского приложения. Общий ущерб составил почти
«Затем виновный уже на автомобиле "Мазда", поместив связанную девушку в багажник, вывез в лес, где совершил в отношении нее ряд насильственных действий сексуального характера и отпустил только утром, а сам уехал продавать похищенный автомобиль», — рассказали в Следственном комитете Омской области.
Покупатели в чистоте сделке усомнились, вызвали полицию, и мужчина был задержан. К этому времени в город на попутках смогла вернуться и пострадавшая хозяйка машины.
Фигурант работал таксистом. В его биографии уже были кражи, разбои и другие преступления. Суд приговорил мужчину к