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    В Омске приговорили таксиста, бросившего в лесу изнасилованную девушку. Он похитил ее вместе с выставленной на продажу машиной

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    Куйбышевский районный суд Омска отправил в колонию к особо опасным преступникам насильника, который приехал покупать машину и напал на владелицу. Букет его обвинений потянул на 13 лет.

    О приговоре 41-летнему омичу сообщает областная прокуратура. Его признали виновным в разбое, похищении человека, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Жертвой стала 30-летняя жительница города, в марте продавшая автомобиль «Мазда 6».

    Фото: СУ СК РФ по Омской области
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    Фигурант приехал к ней по объявлению, убедился, что в квартире больше никого нет, и достал макет пистолета. Забрав телефон, украшения и деньги, не удовлетворился. По данным следствия, он силой посадил девушку в свой «Ниссан» и вывез ее в гараж, где бил электрошокером.

    Потерпевшая была вынуждена подписать договор купли-продажи на свою машину и продиктовать пароль от банковского приложения. Общий ущерб составил почти 2 миллиона рублей. После мужчина уехал за «Маздой», закрыв девушку в погребе на пять часов.

    «Затем виновный уже на автомобиле "Мазда", поместив связанную девушку в багажник, вывез в лес, где совершил в отношении нее ряд насильственных действий сексуального характера и отпустил только утром, а сам уехал продавать похищенный автомобиль», — рассказали в Следственном комитете Омской области.

    Покупатели в чистоте сделке усомнились, вызвали полицию, и мужчина был задержан. К этому времени в город на попутках смогла вернуться и пострадавшая хозяйка машины.

    Фото: СУ СК РФ по Омской области
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    Фигурант работал таксистом. В его биографии уже были кражи, разбои и другие преступления. Суд приговорил мужчину к 13 годам в колонии особого режима и обязал его выплатить потерпевшей полмиллиона рублей за моральный вред.

    Фото: СУ СК РФ по Омской области
    Фото: СУ СК РФ по Омской области

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    Комментарии 26

    Гость30 Авг 2023 в 18:33
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