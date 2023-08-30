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    «Подожди, зай, не рожай в машине у людей». Во Всеволожске наряд Росгвардии с ветерком вез роженицу

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    3 комментария

    Наряд Росгвардии помог жительнице Всеволожска быстрее добраться до роддома. Во время поездки один из сотрудников вневедомственной охраны провел для будущего отца краткий ликбез. Подробности 30 августа рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

    Канал Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    По данным ведомства, около семи утра наряд отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району увидел на Октябрьском проспекте мужчину, который склонился над лежащей женщиной. Как выяснилось, супруга местного жителя внезапно начала рожать. Тот вызвал скорую помощь, но сотрудники Росгвардии решили ускорить доставление женщины в роддом.

    «В целях исключения угрозы здоровью матери и будущего малыша сотрудники Росгвардии аккуратно перенесли 39-летнюю женщину на заднее сиденье служебного автомобиля и, включив специальные звуковые и световые сигналы, доставили в 06:48 семейную пару в роддом клинической межрайонной больницы на Колтушском шоссе», — говорится в сообщении.

    Фото: Канал Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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    На кадрах, опубликованных управлением Росгвардии встревоженный муж успокаивает жену и говорит: «Подожди, зай, только не рожай в машине у людей». В ответ сотрудник вневедомственной охраны попросил успокоиться и рассказал, что роды — процесс не быстрый.

    Фото: Канал Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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    Комментарии 3

    30 Авг 2023 в 15:37
    Молодцы!
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