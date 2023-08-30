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    «Золотые» скамейки в три ряда. Полиция показала кадры обысков в администрации Лодейнопольского района

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    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти назвали более точную причину визита силовиков в администрацию Лодейнопольского района 30 августа. Дело, как оказалось, в уличных скамейках, стоимость которых, по данным следствия, завышена на 2,5 млн рублей.

    ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО

    В июне прошлого года районная администрация заключила с частной компанией контракт на благоустройство набережной реки Свирь. Договором в том числе предусматривались производство и установка трехъярусных скамеек и амфитеатра за 2 739 611 рублей.

    «Проведенные полицией оперативно-розыскные мероприятия выявили, что вместо указанных объектов были установлены скамейки кустарного производства, стоимость которых составляет всего 104 583 рубля, не соответствующие к тому же требованиям технических регламентов. «Сэкономленные» таким образом бюджетные средства были похищены», — сообщили в главке полиции.

    Таким образом, бюджет Ленобласти потерял более 2 млн 600 тысяч рублей. По материалам проверки возбуждено дело о мошенничестве. «Фонтанка» писала об утренних обысках.

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