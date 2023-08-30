«Золотые» скамейки в три ряда. Полиция показала кадры обысков в администрации Лодейнопольского района

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти назвали более точную причину визита силовиков в администрацию Лодейнопольского района 30 августа. Дело, как оказалось, в уличных скамейках, стоимость которых, по данным следствия, завышена на 2,5 млн рублей.
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО
В июне прошлого года районная администрация заключила с частной компанией контракт на благоустройство набережной реки Свирь. Договором в том числе предусматривались производство и установка трехъярусных скамеек и амфитеатра за 2 739 611 рублей.
«Проведенные полицией оперативно-розыскные мероприятия выявили, что вместо указанных объектов были установлены скамейки кустарного производства, стоимость которых составляет всего 104 583 рубля, не соответствующие к тому же требованиям технических регламентов. «Сэкономленные» таким образом бюджетные средства были похищены», — сообщили в главке полиции.
Таким образом, бюджет Ленобласти потерял более 2 млн 600 тысяч рублей. По материалам проверки возбуждено дело о мошенничестве. «Фонтанка» писала об утренних обысках.