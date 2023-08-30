Метил в птицу, попал в ребёнка. На Урале мужчина получил три года колонии за шальной выстрел

В колонию общего режима уедет житель Свердловской области, шаливший с карабином в селе Нижняя Синячиха. Его тренировка в стрельбе хорошо закончилась для птиц, но не для ребёнка.



Как сообщает прокуратура региона, 29 августа Алапаевский горсуд признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений 50-летнего Сергея Карпицкого.



Июньским вечером прошлого года он пальнул из своего охотничьего карабина на участке у дома на Крестьянской улице. Как объяснил после задержания, целился в птицу. Меткость мужчину подвела, но об этом он узнал не сразу.

