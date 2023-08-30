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    Метил в птицу, попал в ребёнка. На Урале мужчина получил три года колонии за шальной выстрел

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    В колонию общего режима уедет житель Свердловской области, шаливший с карабином в селе Нижняя Синячиха. Его тренировка в стрельбе хорошо закончилась для птиц, но не для ребёнка.

    Как сообщает прокуратура региона, 29 августа Алапаевский горсуд признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений 50-летнего Сергея Карпицкого.

    Июньским вечером прошлого года он пальнул из своего охотничьего карабина на участке у дома на Крестьянской улице. Как объяснил после задержания, целился в птицу. Меткость мужчину подвела, но об этом он узнал не сразу.

    Пострадала 11-летняя девочка, гулявшая с друзьями неподалёку. Подростки рассказали, что услышали непонятный звук, оглянулись и увидели, что подруга лежит на земле.

    Школьницу госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой в тяжёлом состоянии. Её оперировали в Екатеринбурге, куда доставили вертолётом.

    О задержании Карпицкого Следственный комитет Свердловской области сообщил на третий день после случившегося. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего, но в суд, судя по картотеке, дело поступило с иной квалификацией — хулиганство и причинение тяжкого вреда.

    «Фигурант осознавал опасность стрельбы в не отведённом для этого общественном месте, понимал, что в результате такой стрельбы могут возникнуть последствия в виде получения ранений гражданами, оказавшимися на линии огня», — уверены в СК.

    Карпицкого приговорили к трём годам в колонии общего режима. В счёт компенсации морального вреда, причинённого девочке, с него взыскали 750 тысяч рублей.

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