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    Алена Швец приглашает петербуржцев проводить лето с музыкой

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    В последний день лета певица Алена Швец даст сольный концерт под открытым небом. Прозвучат все любимые поклонниками песни, а необычная локация сделает концерт еще более романтичным и запоминающимся. Мероприятие состоится 31 августа в саду Меншикова (12+).

    Фото: Википедия
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    Сейчас кажется, что у Алены Швец все хорошо. Если еще в июне ей пришлось отбиваться от внимания Екатерины Мизулиной и ее «Лиги безопасного Интернета», то сейчас концертам певицы ничего не угрожает. Недавний концерт в Москве прошел без происшествий, и на очереди Петербург.

    Этой осенью Алена обещает поклонникам выпустить новый альбом, а пока в полумраке последних летних сумерек можно будет насладиться самыми яркими хитами певицы — «Первое свидание», «Портвейн», «Ведьм у нас сжигают» и многими другими. Композиций вроде «Две девочки», которая так не понравилась Мизулиной, ждать, вероятно, не стоит, но у артистки и так достаточно интересных композиций, до которых пока не добрались бдительные поборники нравственности и морали.

    Возможностей посетить концерты под открытым небом осталось не так много — по разным причинам, но в первую очередь — погодным.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: Википедия

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