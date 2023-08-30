    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Небольшие дожди

    Ощущается как 19

    2 м/с, вос

    759мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.71eur103.48

    Финны поймали у границы человека из России. Он просил убежища

    1872
    16 комментариев

    Финские пограничники задержали в Северной Карелии нелегала, который пересек российско-финскую границу где-то в районе общины Тохмаярви, там находится МАПП Вяртсиля — Ниирала.

    Как говорится в заявлении на сайте финской погранслужбы от 30 августа, накануне днём пограничники Северной Карелии «задержали человека в непосредственной близости от границы. Он подал заявление о предоставлении убежища в Финляндии».

    Финская сторона уже связалась с российскими коллегами и начала предварительное расследование. В 2023 году это первый нелегал, который пересек сухопутную границу на территории пограничной службы Северной Карелии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close