Финны поймали у границы человека из России. Он просил убежища

Финские пограничники задержали в Северной Карелии нелегала, который пересек российско-финскую границу где-то в районе общины Тохмаярви, там находится МАПП Вяртсиля — Ниирала.



Как говорится в заявлении на сайте финской погранслужбы от 30 августа, накануне днём пограничники Северной Карелии «задержали человека в непосредственной близости от границы. Он подал заявление о предоставлении убежища в Финляндии».

Финская сторона уже связалась с российскими коллегами и начала предварительное расследование. В 2023 году это первый нелегал, который пересек сухопутную границу на территории пограничной службы Северной Карелии.