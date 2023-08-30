На линейку с ребенком: кто и как может взять выходной 1 сентября

В такой день хочется быть рядом с ребенком, а не в душном офисе Фото: Максим Воробьев / E1.RU Поделиться Поделиться





Власти разных уровней время от времени предлагают сделать 1 сентября нерабочим днем хотя бы для родителей, чей ребенок идет в первый класс, но, как мы с вами можем видеть, — никакого праздника. Хотя бы потому, что, как заявляла член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, «предложение сделать День знаний выходным днем несерьезное, особенно в тяжелый для экономики страны период». Не собираясь подрывать российскую экономику еще больше, мы узнали, что вполне легальные способы провести первый школьный день с ребенком у родителей все-таки есть. Вот в каких случаях можно получить выходной.

Вы родители детей-инвалидов В Трудовом кодексе написано, что одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Чтобы получить выходной, нужно написать заявление на имя работодателя по утвержденной форме и приложить комплект необходимых документов:

справка от Бюро медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности;



документы, подтверждающие место жительства (пребывания или фактического проживания) ребенка-инвалида;

свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка либо документ, подтверждающий установление опеки, попечительства над ребенком-инвалидом;

справка с места работы другого родителя (опекуна, попечителя) о том, что в этом месяце он дополнительный выходной не брал и брать не собирается.



Если работодатель получил заявление и приложенные документы, то он обязан отпустить работника на дополнительный оплачиваемый выходной. Исключение — если работник прямо сейчас находится в отпуске или если положенные выходные уже использовал другой родитель.

Вы родители-доноры Для родителей-доноров, мечтающих увидеть своего ребенка на Дне знаний, есть довольно нетривиальный способ получить законный выходной и потратить его на линейку в школе. Дело в том, что донорам по закону полагается оплачиваемый выходной в день сдачи крови, а также еще один выходной — после. Но необязательно бежать сдавать кровь за день до 1 сентября: если донор вышел на работу после посещения пункта переливания или сдал кровь в свой выходной или отпуск, то он имеет право на отгул в любое время.



Чтобы получить отгул за донорство, необходимо написать заявление на предоставление выходного дня и приложить к нему справку из пункта переливания крови.

Вы берете выходной без сохранения зарплаты Взять однодневный отпуск за свой счет, без сохранения зарплаты — один из элементарных вариантов. Руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова подтверждает, что это распространенная практика. — Если работодатель не против, то на этот день вы будете освобождены от работы, но по итогу месяца немного потеряете в зарплате, — пояснила Наталья Голованова.



Юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов предупреждает, что работодатель не обязан предоставлять такой отдых, если он не предусмотрен графиком. Но есть отдельные категории, которым руководство обязано дать отпуск в подобных случаях. — Это родители, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, женщины перед отпуском по беременности, родам или непосредственно после него (либо по окончании отпуска по уходу за ребенком), мужья, жёны которых находятся в отпуске по беременности или родам, и некоторые другие, — рассказал юрист.



Согласно Трудовому кодексу, к «некоторым другим» относятся такие категории: работающие пенсионеры по возрасту;

участники Великой Отечественной войны;

супруги или родители погибшего сотрудника силовых структур;

работающие инвалиды;

сотрудники, у которых родился ребенок или умер родственник. В перечисленных случаях работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения зарплаты.

Есть еще несколько случаев, когда работодатель должен дать выходной. Вот кто на него может рассчитывать:

Вы берете день в счет отпуска На 1 сентября также можно потратить один из дней своего ежегодного оплачиваемого отпуска. Согласно ТК РФ, его можно делить на части по соглашению сторон, если одна из частей отпуска будет длиться дольше 14 дней. — Если по графику он запланирован в другой период, попросите работодателя перенести его или разделить на части, а одну из частей используйте 1 сентября, — отметила Наталья Голованова. Но нужно помнить, что в отпуск работники уходят по утвержденному графику и по нему же им начисляются отпускные. Так что заявление на 1 сентября нужно было написать заранее, чтобы бухгалтерия успела оформить все документы и перечислить деньги. Вы работали в выходные

Например, если вы работали в выходные или праздничные дни, то имеете право взять выходной день 1 сентября. В таком случае работа в выходной день оплачивается не в двойном, а в обычном размере, а день отгула не оплачивается. Исключение — люди, работающие по срочному трудовому договору до двух месяцев: им полагается лишь компенсация работы в выходной день в двойном размере. Также отгул можно получить за переработку. Часы переработки можно компенсировать дополнительным временем отдыха, которое можно потратить на День знаний.

Поведете ребенка на линейку 1 сентября? Конечно, это важный день для ребенка. Не могу, пойдет с бабушкой / сестрой / братом / один. У меня нет детей.