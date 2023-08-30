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    Путин дважды поздравил Лукашенко с днем рождения — сначала телеграммой, потом по телефону

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    Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с 69-летием, сообщили 30 августа в пресс-службе Кремля. Оба лидера подчеркнули свою заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-белорусских отношений и стратегическом партнерстве.

    Путин также отправил Лукашенко поздравительную телеграмму, в которой российский лидер отметил его «многолетний труд на благо братского народа Беларуси».

    «Искренне дорожу взаимопониманием, установившимся между нами. Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства», — написал Путин.

    В конце телеграммы Путин пожелал Лукашенко «крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности».

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