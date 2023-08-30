В Калининграде создали газовый двигатель для маленького спутника-кубика

В калининградском конструкторском бюро «Факел» создали крошечный газовый двигатель для спутников-кубсатов. Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», первый космический аппарат, оборудованный таким двигателем, уже вышел на орбиту.

Спутники-кубсаты — это сверхмалые искусственные спутники Земли в форме кубика со стороной 10 сантиметров и массой не больше 1,33 кг, они используются обычно для научных исследований. Разработчики из КБ «Факел» создали двигатель, самая длинная сторона которого не больше 10 см. Он состоит из трех баллонов со сжатым азотом, датчиков, клапанов, трубопровода и крепежа, с помощью которого прикрепляется к спутнику. Через команды с Земли клапан открывается, а газ вырывается наружу импульсно или непрерывно, также можно контролировать объем газа и давление.