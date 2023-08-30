Готовь печи летом. В Петербурге к зиме подготовят 18 площадок для борьбы со снегом

К началу зимнего сезона 2023–2024 гг. в Петербурге должны открыться 18 специализированных «снежных» площадок. Из них 11 будут служить как стационарные снегоплавильные площадки (ССП), а остальные 7 — как стационарные инженерно-оборудованные снегосборные площадки (СИСП) с суммарной производительностью 101,5 тысяч кубических метров в сутки.



Как сообщили в пресс-службе Смольного 30 августа, рабочие уже приступили к комплексному ремонту и обслуживанию данных площадок. На снегоплавильных станциях проводится очистка от песка, камней и другого мусора, который может поступить с улиц.