Готовь печи летом. В Петербурге к зиме подготовят 18 площадок для борьбы со снегом

К началу зимнего сезона 2023–2024 гг. в Петербурге должны открыться 18 специализированных «снежных» площадок. Из них 11 будут служить как стационарные снегоплавильные площадки (ССП), а остальные 7 — как стационарные инженерно-оборудованные снегосборные площадки (СИСП) с суммарной производительностью 101,5 тысяч кубических метров в сутки.
Как сообщили в пресс-службе Смольного 30 августа, рабочие уже приступили к комплексному ремонту и обслуживанию данных площадок. На снегоплавильных станциях проводится очистка от песка, камней и другого мусора, который может поступить с улиц.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Аналогичная работа выполняется на снегосборных площадках: там чистят водоотводящие каналы от мусора и песка, промывают системы водоотведения. Проверяют и ремонтируют дренажную систему на всех объектах, а также обновляют окраску оборудования и элементов площадки.
Кроме того, отмечается, что работа площадок положительно сказывается на экологической ситуации в городе. Переработка и последующая нейтрализация снежных масс на очистных сооружениях снижают негативное воздействие на окружающую среду. Завершение всех подготовительных работ ожидается к 15 октября.