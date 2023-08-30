    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Небольшие дожди

    Ощущается как 19

    2 м/с, вос

    759мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.71eur103.48

    Готовь печи летом. В Петербурге к зиме подготовят 18 площадок для борьбы со снегом

    368
    4 комментария

    К началу зимнего сезона 2023–2024 гг. в Петербурге должны открыться 18 специализированных «снежных» площадок. Из них 11 будут служить как стационарные снегоплавильные площадки (ССП), а остальные 7 — как стационарные инженерно-оборудованные снегосборные площадки (СИСП) с суммарной производительностью 101,5 тысяч кубических метров в сутки.

    Как сообщили в пресс-службе Смольного 30 августа, рабочие уже приступили к комплексному ремонту и обслуживанию данных площадок. На снегоплавильных станциях проводится очистка от песка, камней и другого мусора, который может поступить с улиц.

    ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

    Аналогичная работа выполняется на снегосборных площадках: там чистят водоотводящие каналы от мусора и песка, промывают системы водоотведения. Проверяют и ремонтируют дренажную систему на всех объектах, а также обновляют окраску оборудования и элементов площадки.

    Кроме того, отмечается, что работа площадок положительно сказывается на экологической ситуации в городе. Переработка и последующая нейтрализация снежных масс на очистных сооружениях снижают негативное воздействие на окружающую среду. Завершение всех подготовительных работ ожидается к 15 октября.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close