Продажи автомобилей восстанавливаются вопреки утильсбору и подешевевшему рублю

Lada Granta остается самой популярной моделью, но и спрос на дорогие китайские автомобили не ослабевает Фото: Артем Краснов Поделиться Поделиться





Несмотря на резкое повышение утильсбора и удешевление рубля, продажи автомобилей остались на сравнительно высоком уровне. На предыдущей неделе, по данным агентства «Автостат», россияне поставили на учет 23,8 тысячи новых легковых машин. Это больше, чем в середине августа, и соответствует средним продажам до повышения цен.

Поскольку об изменении утильсбора стало известно заранее, уже в июле на рынке наблюдался ажиотаж, который привел даже к частичному дефициту машин. Из-за высокого спроса продажи автомобилей росли пять недель подряд, вплоть до начала августа, достигнув пика в период с 31 июля по 6 августа, когда было реализовано 28,3 тысячи легковых машин. Этот результат стал лучшим с марта 2022 года. Нынешний показатель ниже, однако достигнут на устаканившемся рынке без примеси ажиотажа, связанного с желанием купить автомобиль до удорожания.



После июльского пика наблюдалось предсказуемое снижение интереса, и реализация машин во вторую неделю августа снизилась почти на треть, но затем началось восстановление. Результат последних дней августа значительно превосходит среднее значение недельных продаж за первые семь месяцев, которые составляли порядка 15,5 тысячи машин в неделю. При недельных продажах на уровне 23–25 тысяч автомобилей может быть достигнут годовой объем в 1 млн — такие цифры фигурируют в оптимистичных прогнозах развития автомобильного рынка. Для сравнения: в прошлом году было реализовано 626 тысяч новых легковушек, а нормальным результатом докризисных лет считался уровень 1,5 млн машин в год. Напомним также, что в 2012 году российский рынок показал рекорд, немного не дотянув до 3 млн машин в год.

Из всех марок именно как бы российский «Москвич» увеличил цену заметнее всего Фото: Артем Краснов Поделиться Поделиться





Избежать падения продаж в августе помогли несколько факторов. С одной стороны, повышение цен хоть и стало массовым, но его уровень оказался ниже теоретического, и среди популярных брендов сильнее всего поднял цены «Москвич», увеличив стоимость своего кроссовера сразу на 228 тысяч. Многие марки корректировали цены в пределах 20–50 тысяч рублей, что говорит о возможности дальнейшего роста стоимости в течение осени, поскольку только новый утильсбор добавляет в цену среднего китайского автомобиля более 100 тысяч рублей. Поэтому те, кто не успел купить машину по июльским ценам, всё равно пойдут по автосалонам перед очередной волной корректировок.



Помогает и возвращение на рынок Lada Vesta, а также расширяющийся ассортимент Lada Granta, которые на пару лидируют в списках продаж с большим запасом до китайских моделей. По итогам первых семи месяцев АВТОВАЗ занял без малого треть рынка, больше, чем три лучшие китайские марки вместе взятые (Chery, Haval, Geely). В этом году АВТОВАЗ планирует выпустить более 400 тысяч машин, что соответствует доле примерно в 40% рынка, а в следующем году рассчитывает удвоить выпуск. В течение лета АВТОВАЗ увеличивал цены на автомобили лишь точечно, избегая резких колебаний. При этом изначально стоимость Lada Vesta неприятно удивила многих.

Китайские же марки продолжают стремительно расширять ассортимент, например в России начались продажи кроссоверов Jetour, которые построены на базе Chery, но ощутимо дешевле их.



Jetour X90 — первая модель новой марки на российском рынке. Это кроссовер калибра Chery Tiggo 8 Pro, который делит с ним платформу Фото: Артем Краснов Поделиться Поделиться





Российским маркам наверняка поможет инициатива по пересадке чиновников на продукцию росавтопрома.

