Юный петербуржец попал в реанимацию после гонок на кроссовом мотоцикле по совхозным полям

Экипировка не спасла школьника, упавшего с кроссового мотоцикла, от травм во Всеволожском районе области.
Скорая выехала в деревню Хапо-Ое 28 августа около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 августа. От дома 55 по Школьной улице она увезла 14-летнего подростка.
С многочисленными травмами в тяжелом состоянии ребенка госпитализировали во Всеволожскую ЦРБ.
По предварительной информации, мальчик катался по совхозным полям в деревне на кроссовом мотоцикле отца и упал.
Проводится проверка.