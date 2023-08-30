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    Юный петербуржец попал в реанимацию после гонок на кроссовом мотоцикле по совхозным полям

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    2 комментария

    Экипировка не спасла школьника, упавшего с кроссового мотоцикла, от травм во Всеволожском районе области.

    Скорая выехала в деревню Хапо-Ое 28 августа около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 августа. От дома 55 по Школьной улице она увезла 14-летнего подростка.

    С многочисленными травмами в тяжелом состоянии ребенка госпитализировали во Всеволожскую ЦРБ.

    По предварительной информации, мальчик катался по совхозным полям в деревне на кроссовом мотоцикле отца и упал.

    Проводится проверка.

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    Комментарии 2

    Гость30 Авг 2023 в 09:33
    Начинающий мотобрат
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