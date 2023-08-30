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    В Петербурге задержали сбежавшего из военной части жителя Вологодской области

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    16 комментариев

    Немолодого дезертира из Вологодской области нашли в Петербурге.

    Сотрудники уголовного розыска нашли 48-летнего мужчину, который находится в федеральном розыске, накануне около шести вечера у дома 60, корпус 2, по проспекту Маршала Жукова, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 августа. В начале августа в отношении жителя Вологодской области возбудили дело о «самовольном оставлении части или места службы».

    Задержанного доставили в отдел полиции и сообщили инициатору розыска.

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    РозыскЗадержаниеДезертирОставление части
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    Комментарии 16

    Гость30 Авг 2023 в 09:21
    Конечно мобилизованный
    +1−0
    Гость30 Авг 2023 в 09:17
    Геноцид мужиков
    +2−0
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