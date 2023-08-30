В Петербурге задержали сбежавшего из военной части жителя Вологодской области

Немолодого дезертира из Вологодской области нашли в Петербурге.
Сотрудники уголовного розыска нашли 48-летнего мужчину, который находится в федеральном розыске, накануне около шести вечера у дома 60, корпус 2, по проспекту Маршала Жукова, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 августа. В начале августа в отношении жителя Вологодской области возбудили дело о «самовольном оставлении части или места службы».
Задержанного доставили в отдел полиции и сообщили инициатору розыска.