В Планетарии № 1 горловое пение встретится с хангом и электроникой

Концерт этники с электронной составляющей пройдет вечером 30 августа в Планетарии на Обводном. На вечере под названием «Голос и космос» сойдутся традиционные духовые разных стран, горловое пение, новые инструменты, электронное звучание и мультимедиа.

Выступать будут известные музыканты: публика услышит горловое пение солиста группы «Хуун Хуур Ту» Радика Тюлюша (Тыва) и Арюны Нимаевой (Бурятия), владеющей техникой женского горлового пения, а также навыками игры на струнном смычковом инструменте морин-хуур (его название буквально переводится как «инструмент с лошадиной головой»).

Традиционный фольклор «обернут» в современную «упаковку» из звучания армянской, арабо-иранской, индийской флейт — дудука, нея и бансури. На них сыграет Павел Новиков (Правин).

А перкуссионист и музыкальный куратор фестиваля DAIRAFEST (к которому относится концерт «Голос и космос») Денис Кучеров сыграет на ханге, раввасте (похожий на ханг язычковый идиофон), а также на ударных.

Звучание живых инструментов дополнят электроника и мультимедийное шоу — но тут можно будет выбрать: слушателям предложат билеты двух категорий — обычной и с наушниками.



Фестиваль культуры Востока Dairafest пройдет в Петербурге с октября по декабрь и объединит выставку, лекции, кинопоказы и перформансы.

