Объемы кредитования МСБ продолжают расти — портфель ВТБ в Петербурге и Ленобласти перешагнул планку в 200 млрд рублей

Общий объем кредитов, выданных ВТБ в Петербурге и Ленинградской области малому и среднему бизнесу, вырос за первое полугодие на 25% и превысил 206 миллиардов рублей. В банке связывают это с деловой активностью предпринимателей и программами господдержки.

Как сообщили в банке, аналогичные темпы роста на 25% в 2022 году были зафиксированы по итогам 12 месяцев . «В рамках проектов с применением эскроу-счетов с начала года мы заключили 11 сделок на общую сумму более 50 миллиардов рублей, — прокомментировал Максим Кущ, начальник управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области департамента регионального корпоративного бизнеса ВТБ. — Большая работа проведена с клиентами из производственного бизнеса, в том числе в рамках проектов импортозамещения».