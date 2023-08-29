Объемы кредитования МСБ продолжают расти — портфель ВТБ в Петербурге и Ленобласти перешагнул планку в 200 млрд рублей

Общий объем кредитов, выданных ВТБ в Петербурге и Ленинградской области малому и среднему бизнесу, вырос за первое полугодие на 25% и превысил 206 миллиардов рублей. В банке связывают это с деловой активностью предпринимателей и программами господдержки.
Как сообщили в банке, аналогичные темпы роста на 25% в 2022 году были зафиксированы по итогам
Он отметил также, что банк принимает активное участие в действующих программах господдержки. Так, за первое полугодие в Петербурге и Ленобласти заключено более 90 кредитных соглашений по льготным программам на общую сумму 9,5 миллиарда рублей. По этому направлению кредитный портфель с начала года вырос почти в 1,5 раза до 38,6 миллиарда рублей. Самыми востребованными стали программы 1764 Минэкономразвития и 1528 — Минсельхоза.
Во втором полугодии приоритетным проектом станет работа с клиентами среднего и малого бизнеса банка «Открытие» в связи с его присоединением к ВТБ. Для клиентов двух банков запускается объединенная цифровая бизнес-платформа, к которой получат доступ 130 тысяч юрлиц и предпринимателей в Петербурге и Ленинградской области.