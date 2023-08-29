За лето продажи в петербургских новостройках выросли на 40%. Спрос в августе близок к рекордному





Спрос на квартиры в новостройках за три летних месяца вырос на 40–45% по сравнению с июнем — августом прошлого года. Как сообщает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), этим летом совершили 21 тысячу сделок против 14,5 тысячи летом 2022 года.



Спрос летом рос от месяца к месяцу на фоне ослабления рубля, усиления инфляции, существенного роста ключевой ставки. Покупатели с одобренными кредитами спешили заключить ипотечный договор до возможных изменений условий.



— Уже сейчас заметно, что август будет рекордным месяцем по спросу за последние два года — около 9 тысяч сделок, что близко к пиковым значениям марта 2022 года, — рассказала Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Прошлым летом, когда действовали субсидированные программы, доля ипотеки в среднем за три месяца составила 87% в продажах. В июне — августе этого года эта доля составила 83%.

