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    За лето продажи в петербургских новостройках выросли на 40%. Спрос в августе близок к рекордному

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    Спрос на квартиры в новостройках за три летних месяца вырос на 40–45% по сравнению с июнем — августом прошлого года. Как сообщает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), этим летом совершили 21 тысячу сделок против 14,5 тысячи летом 2022 года.

    Спрос летом рос от месяца к месяцу на фоне ослабления рубля, усиления инфляции, существенного роста ключевой ставки. Покупатели с одобренными кредитами спешили заключить ипотечный договор до возможных изменений условий.

    — Уже сейчас заметно, что август будет рекордным месяцем по спросу за последние два года — около 9 тысяч сделок, что близко к пиковым значениям марта 2022 года, — рассказала Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Прошлым летом, когда действовали субсидированные программы, доля ипотеки в среднем за три месяца составила 87% в продажах. В июне — августе этого года эта доля составила 83%.

    По данным экспертов, доля льготной ипотеки сохранилась на уровне около 90% от всех ипотечных сделок, а самой популярной программой этим летом стала траншевая с минимальными ежемесячными платежами на период строительства.

    Что касается цен, то с начала 2023 года они практически не изменились, за исключением июля и августа, когда квартиры раскупали наиболее активно, особенно бюджетные. Из-за этого средняя цена предложения в самых востребованных жилых комплексах выросла. В целом в петербургских новостройках класса масс-маркет за лето цены увеличились примерно на 2,5%, до 221,4 тыс. руб. за кв. м, в пригороде средняя цена в августе составила 142,9 тыс. руб.

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