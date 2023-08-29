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    Забытый вирус убил в Петербурге вдвое больше, чем в Москве

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    Коронавирусная статистика пополнилась в Петербурге двумя случаями за неделю, это вдвое больше, чем в Москве, следует из отчета федерального оперативного штаба.

    За неделю с 21 по 27 августа выявили 261 новый случай коронавируса, госпитализировали 34 человека. В Москве за тот же период — 971 новый случай, 382 госпитализации и одна смерть.

    Всего по России госпитализированы 1035 человек, на 3,3% больше по сравнению с предыдущей неделей. Подтверждено 11 летальных исходов. Увеличение числа госпитализаций за неделю отмечено в 30 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 46 регионах.

    По данным Смольного на 29 августа в Петербурге из 699 коронавирусных коек в Петербурге занята 621. В реаниациях 59 пациентов, на ИВЛ — 23.

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