Забытый вирус убил в Петербурге вдвое больше, чем в Москве

Коронавирусная статистика пополнилась в Петербурге двумя случаями за неделю, это вдвое больше, чем в Москве, следует из отчета федерального оперативного штаба.



За неделю с 21 по 27 августа выявили 261 новый случай коронавируса, госпитализировали 34 человека. В Москве за тот же период — 971 новый случай, 382 госпитализации и одна смерть.



Всего по России госпитализированы 1035 человек, на 3,3% больше по сравнению с предыдущей неделей. Подтверждено 11 летальных исходов. Увеличение числа госпитализаций за неделю отмечено в 30 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 46 регионах.

