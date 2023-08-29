Эксперты проверили связь на Северном Кавказе и выяснили, где и какой интернет ловит лучше всего

Исследовательское агентство TelecomDaily проверило качество сотовой связи в городах-курортах и столицах субъектов Северного Кавказа и пришло к выводу: все сети показали стабильный и примерно одинаковый уровень LTE-покрытия.
Проверка прошла в разгар летнего туристического сезона в Нальчике, Дербенте, Махачкале, Грозном, Назрани, Владикавказе, Черкесске, а также на курортах Кезеной-Ам, Архыз, Ведучи и Эльбрус и на трассе «Кавказ» (Р-217). В ходе исследования проверялось качество загрузки страницы Кеплера, включающей все виды контента: картинку, видео и текст. Результаты говорят о том, что на 11 курортах Северного Кавказа успешность ее загрузки составляет 98,2%, а значит, в сети LTE пользователи мобильного интернета видят быстро загружающиеся страницы.
По данному параметру лидирует МТС, у которого успешность загрузки достигала наиболее высоких значений в 8 пунктах из 11 (средний показатель оператора — 98,9%). «Билайн» (98,7%) и «МегаФон» (98,6%) показали наилучший результат в 4 пунктах из 11.
По уровню задержки сигнала (Ping) лучшими на Северном Кавказе стали — МТС (средний Ping —103,8 Мс) и «Билайн» (104,3 Мс). Каждый удерживает первое место в 5 городах из 11. Уровень Ping оператора «Мегафон» оказался лучшим в одной точке замера.
Сети всех операторов демонстрируют примерно одинаковый уровень LTE-покрытия — в среднем более 96% (от 84,5% на Эльбрусе до практически 100% в Архызе, Ведучи и Кезеной-Аме). Уровень покрытия LTE на трассе «Кавказ» оказался несколько ниже — у «Билайна» 92% базовых станций обслуживают в режиме LTE, у МТС — 83%, у «МегаФона» — 44%. Успешность загрузки страницы Кеплера на трассе «Кавказ» составила у МТС — 97%, «Билайн» — 93%, «МегаФон» — 81%. По среднему значению Ping у МТС и «Билайн» — 110 Мс, у «МегаФона» — 195 Мс.
«За последние два года мы улучшили сеть на трассе «Кавказ» сразу в нескольких регионах СКФО, — прокомментировала данные исследования первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. — Например, к текущему туристическому сезону мы обеспечили связью и мобильным интернетом самый популярный отрезок Сулакского каньона у поселка Дубки в Дагестане, в 2 раза ускорили мобильный интернет в поселках Домбай и Архыз, в замке Шатор-Эркен в Кабардино-Балкарии; установили дополнительное оборудование на Гара-Баши, что позволило ускорить мобильный интернет на склонах Эльбруса в 2 раза». Кроме этого компания первой обеспечила связью аул Гарах и выкогорное село Куруш в Дагестане, а также горы Шалбуздаг и Ерыдаг рядом; село Даргавс и средневековый некрополь в Северной Осетии, а также провела 4G в несколько небольших аулов Ингушетии.