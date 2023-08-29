Эксперты проверили связь на Северном Кавказе и выяснили, где и какой интернет ловит лучше всего

Исследовательское агентство TelecomDaily проверило качество сотовой связи в городах-курортах и столицах субъектов Северного Кавказа и пришло к выводу: все сети показали стабильный и примерно одинаковый уровень LTE-покрытия. Проверка прошла в разгар летнего туристического сезона в Нальчике, Дербенте, Махачкале, Грозном, Назрани, Владикавказе, Черкесске, а также на курортах Кезеной-Ам, Архыз, Ведучи и Эльбрус и на трассе «Кавказ» (Р-217). В ходе исследования проверялось качество загрузки страницы Кеплера, включающей все виды контента: картинку, видео и текст. Результаты говорят о том, что на 11 курортах Северного Кавказа успешность ее загрузки составляет 98,2%, а значит, в сети LTE пользователи мобильного интернета видят быстро загружающиеся страницы.

По данному параметру лидирует МТС, у которого успешность загрузки достигала наиболее высоких значений в 8 пунктах из 11 (средний показатель оператора — 98,9%). «Билайн» (98,7%) и «МегаФон» (98,6%) показали наилучший результат в 4 пунктах из 11.

По уровню задержки сигнала (Ping) лучшими на Северном Кавказе стали — МТС (средний Ping —103,8 Мс) и «Билайн» (104,3 Мс). Каждый удерживает первое место в 5 городах из 11. Уровень Ping оператора «Мегафон» оказался лучшим в одной точке замера.



Сети всех операторов демонстрируют примерно одинаковый уровень LTE-покрытия — в среднем более 96% (от 84,5% на Эльбрусе до практически 100% в Архызе, Ведучи и Кезеной-Аме). Уровень покрытия LTE на трассе «Кавказ» оказался несколько ниже — у «Билайна» 92% базовых станций обслуживают в режиме LTE, у МТС — 83%, у «МегаФона» — 44%. Успешность загрузки страницы Кеплера на трассе «Кавказ» составила у МТС — 97%, «Билайн» — 93%, «МегаФон» — 81%. По среднему значению Ping у МТС и «Билайн» — 110 Мс, у «МегаФона» — 195 Мс.