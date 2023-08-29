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    В последние выходные лета на дорогах Петербурга и Ленобласти отловили более 250 пьяных водителей

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    14 комментариев
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Дорожная полиция в последние выходные лета провела в Петербурге и Ленинградской области очередной масштабный рейд «Нетрезвый водитель». Десятки экипажей ДПС в ночь с 25 на 26 августа, с 26 на 27 августа и с 27 на 28 августа массово проверяли водителей на алкоголь на основных магистралях регионов.

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    В ходе рейда сотрудники ГИБДД выявили 267 нетрезвых водителей, сообщили 29 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Большинство из них, 152 автомобилиста, после теста, показавшего состояние опьянения, привлекли к ответственности по статье 12.8 КоАП РФ. Еще 92 человека пройти медосвидетельствование отказались и получили протоколы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. В обоих случаях им грозят штраф и лишение водительских прав на полтора-два года.

    Еще 23 водителя оказались пойманы за рулем в пьяном виде не впервые. В отношении них возбудили уже уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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