В последние выходные лета на дорогах Петербурга и Ленобласти отловили более 250 пьяных водителей

Дорожная полиция в последние выходные лета провела в Петербурге и Ленинградской области очередной масштабный рейд «Нетрезвый водитель». Десятки экипажей ДПС в ночь с 25 на 26 августа, с 26 на 27 августа и с 27 на 28 августа массово проверяли водителей на алкоголь на основных магистралях регионов.
В ходе рейда сотрудники ГИБДД выявили 267 нетрезвых водителей, сообщили 29 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Большинство из них, 152 автомобилиста, после теста, показавшего состояние опьянения, привлекли к ответственности по статье 12.8 КоАП РФ. Еще 92 человека пройти медосвидетельствование отказались и получили протоколы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. В обоих случаях им грозят штраф и лишение водительских прав на полтора-два года.
Еще 23 водителя оказались пойманы за рулем в пьяном виде не впервые. В отношении них возбудили уже уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.