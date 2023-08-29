В июле индекс промышленного производства в Петербурге вырос почти на 4 %. В Смольном объяснили, почему это не повод для оптимизма

Резкий рост индекса промышленного производства в Петербурге в июле связан с низкой базой прошлого года. Об этом заявил 29 августа глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов в ходе заседания городского правительства. «В первом полугодии прошлого года было некоторое замедление промышленных предприятий», — сказал он.



Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия ИПП составил 104,6 пункта (рост на 4,6% по сравнению с прошлым годом), тогда как в январе — июле рост составил уже 108,2 пункта (+8,2%). При этом в деньгах объем отгруженных товаров обрабатывающих производств сократился: в январе — июне 2023 года он составил 1,77 трлн рублей, тогда как годом ранее 1,85 трлн.