Над Петербургом стало меньше тропосферного озона

Физики СПбГУ провели уникальные измерения концентрации «вредного» тропосферного озона над Петербургом за последние 13 лет и выяснили, что его концентрация постепенно снижается. В итоге уменьшается парниковый эффект. Об этом сообщает 29 августа пресс-служба вуза.

«Мы провели долговременные измерения содержания ПКО (приземных концентраций озона) и ТО (тропосферного озона), а также исследовали их корреляции между собой в Санкт-Петербурге», — рассказала старший научный сотрудник лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Яна Виролайнен.



В результате измерений получено статистически значимое уменьшение содержания ТО на 0,34±0,22% в год, что, по словам Виролайнен, свидетельствует «об уменьшении вклада тропосферного озона в парниковый эффект в регионе».

Озон защищает Землю от воздействия УФ-излучения, но он может быть «хорошим» и «плохим». Тропосферный озон из нижней части атмосферы — токсичный загрязнитель, один из основных парниковых газов, влияющих на радиационный баланс и изменение климата. Больше всего ТО и ПКО фиксируется в апреле каждого года — из-за глобальной циркуляции воздуха Брюера — Добсона (сначала тропический воздух поднимается в стратосферу, затем перемещается к полюсу). Так воздух, обогащенный озоном, перемещается из тропиков в более высокие широты. Ближе к концу июля иногда наблюдается второй максимум содержания ТО — он может быть связан с высокими температурами и ростом солнечной инсоляции, которые способствуют генерации озона у поверхности.

