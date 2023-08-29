    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, ю-з

    758мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.47eur103.24

    Наука

    Над Петербургом стало меньше тропосферного озона

    683
    3 комментария

    Физики СПбГУ провели уникальные измерения концентрации «вредного» тропосферного озона над Петербургом за последние 13 лет и выяснили, что его концентрация постепенно снижается. В итоге уменьшается парниковый эффект. Об этом сообщает 29 августа пресс-служба вуза.

    «Мы провели долговременные измерения содержания ПКО (приземных концентраций озона) и ТО (тропосферного озона), а также исследовали их корреляции между собой в Санкт-Петербурге», — рассказала старший научный сотрудник лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Яна Виролайнен.

    В результате измерений получено статистически значимое уменьшение содержания ТО на 0,34±0,22% в год, что, по словам Виролайнен, свидетельствует «об уменьшении вклада тропосферного озона в парниковый эффект в регионе».

    Озон защищает Землю от воздействия УФ-излучения, но он может быть «хорошим» и «плохим». Тропосферный озон из нижней части атмосферы — токсичный загрязнитель, один из основных парниковых газов, влияющих на радиационный баланс и изменение климата. Больше всего ТО и ПКО фиксируется в апреле каждого года — из-за глобальной циркуляции воздуха Брюера — Добсона (сначала тропический воздух поднимается в стратосферу, затем перемещается к полюсу). Так воздух, обогащенный озоном, перемещается из тропиков в более высокие широты. Ближе к концу июля иногда наблюдается второй максимум содержания ТО — он может быть связан с высокими температурами и ростом солнечной инсоляции, которые способствуют генерации озона у поверхности.

    Приземные концентрации озона в Петербурге измеряются регулярно, но этих данных недостаточно из-за малого времени жизни озона у поверхности планеты. Поэтому измерения содержания тропосферного озона, сделанные в СПбГУ, имеют очень важное значение, отметили в пресс-службе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СПбГУНаукаУченыеФизикиОзоновый слойПарниковый эффект
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость29 Авг 2023 в 11:46
    происки врагов России
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close