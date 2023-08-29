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    Жительница Итальянской улицы в Петербурге через суд закрыла ресторан, который мешал ей шумом и запахами

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    Куйбышевский райсуд Петербурга рассмотрел иск жительницы дома 11 по Итальянской улице к компании, которая владеет итальянским рестораном на первом этаже здания.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 29 августа, петербурженка требовала, чтобы из помещения на первом этаже изгнали предприятие общественного питания.

    Истица уверяла, что от траттории на первом этаже в ее квартире постоянно стоит шум и вибрация, а также после перепланировки помещения ресторана к ней стали стекаться все запахи с кухни.

    Руководство ресторана в суд не пришло, а через представителя заявило, что заведение право на комфортное проживание местной жительницы не нарушает.

    Суд установил, что в помещении траттории действительно была проведена перепланировка. Её уже признали через суд незаконной. Собственники помещений дома также не давали разрешение на размещение воздуховода на фасаде дома.

    Поэтому суд запретил компании-владельцу осуществлять деятельность ресторана в помещениях на Итальянской, 11, до того, как госорганы дадут заключение о возможности устройства и работы вентиляции, установленной в помещении для работы траттории.

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