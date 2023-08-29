Где учиться на программиста, тестировщика и аналитика — не в ущерб школе

Талантливым IT-специалистом можно стать в любом возрасте, но гораздо легче этого достичь, если начать обучение со школьной скамьи. Такие кадры очень нужны стране — именно поэтому Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения в 2023 стал одним из провайдеров Федерального проекта «Код будущего» *.



ГУАП предлагает школьникам 8-11 классов, студентам колледжей, техникумов и училищ, которые интересуются сферой информационных технологий и хотят освоить различные навыки в этой области, бесплатные курсы в IT-сфере.



Здесь каждый поступивший получит обширную практику под руководством опытных преподавателей. Подача материала будет адаптирована под возраст учащихся, но можно будет выбрать нужный уровень сложности. Кроме того, курсы работают онлайн — не нужно никуда ездить.



Продолжительность обучения — 144 академических часа (4 модуля по 36 академических часов каждый). Занятия спланированы таким образом, чтобы их было комфортно совмещать со школой или колледжем, а также кружками и дополнительным обучением. Как правило, уроки проходят 2 раза в неделю.



После окончания курсов у каждого выпускника будет не только первый опыт, который можно добавить в портфолио, но и до +8 баллов к ЕГЭ, дополнительная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по информатике и возможность попробовать себя в IT до выбора специализации в университете.



Есть возможность выбрать следующие направления:



Программирование на Python

Обучение здесь начинается с базовых концепций программирования. Ребят научат писать программы и решать задачи, работать с переменными, условиями и покажут другие приемы и тонкости этого языка.



Python — это мощный инструмент для создания самых разных программ, доступный даже для новичков. Он используется в продуктовой аналитике, машинном обучении, работе с большими данными, автоматизации процессов, создании сайтов и веб-приложений.



Тестирование компьютерных игр

В программе — поиск багов, проверка функциональности, оценка качества игр. Одна из наиболее востребованных специальностей в современном IT — именно тестирование, а в игровой индустрии оно особенно важно. Тестировщик не просто играет — его задача найти ошибки, недостатки и уязвимые места в игре. Для этого надо пройти все локации на всех уровнях, много внимания уделяя мелочам, но не выпуская из вида главное.



Основы аналитики данных

Здесь учат анализировать информацию, находить закономерности и делать прогнозы. Аналитика данных — одна из самых перспективных сфер, и специалисты в ней нужны практически в любой компании. Количество вакансий в ней за последние годы выросло почти в пять раз!



Зарегистрироваться на курсы можно здесь.



*Проект реализуется в рамках федерального проекта Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Обучение проводится на основании Постановления Правительства РФ № 1193

