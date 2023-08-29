Полыхающая «Газель» собирает пробку на Софийской

Несколько пробок образовались на юге Петербурге утром 29 августа. Причины некоторых — ДТП, а на Софийской улице пользователи «Яндекс.Карт» отметили и аварии, и дорожные работы, и пожар.
«Газель» загорелась на Софийской улице, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «А пробка в оба направления из-за таких вот зевак! Как это уже достало! Научитесь уже ездить, думать и уважать других участников движения», — пишет Андрей.
На юге КАД пробки выросли на внутреннем кольце перед пересечением с Софийской (пользователи карт отметили там ДТП), а также в районе развязки с Таллинским шоссе (там столкнулись две легковые машины и грузовик, одна перевернулась).
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