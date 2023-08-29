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    Полыхающая «Газель» собирает пробку на Софийской

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    Несколько пробок образовались на юге Петербурге утром 29 августа. Причины некоторых — ДТП, а на Софийской улице пользователи «Яндекс.Карт» отметили и аварии, и дорожные работы, и пожар.

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    «Газель» загорелась на Софийской улице, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «А пробка в оба направления из-за таких вот зевак! Как это уже достало! Научитесь уже ездить, думать и уважать других участников движения», — пишет Андрей.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    На юге КАД пробки выросли на внутреннем кольце перед пересечением с Софийской (пользователи карт отметили там ДТП), а также в районе развязки с Таллинским шоссе (там столкнулись две легковые машины и грузовик, одна перевернулась).

    Новость дополняется.

    Кадр из видео в <a href="https://vk.com/wall-68471405_18294892" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 1

    Гость29 Авг 2023 в 10:04
    никто не пострадал?
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