На Суздальских озерах приезжий немудрено пытался завоевать внимание девушки. Она оказалась школьницей

Ночные «приключения» школьницы могут стать уголовным делом о сексуальном насилии в Выборгском районе Петербурга.



Её 48-летняя мать обратилась в полицию накануне около половины четвертого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 августа. Она требовала найти мужчину, который около пяти утра 26 августа на Верхнем Суздальском озере приставал к её 12-летней дочери.



Сотрудники полиции нашли у озера 47-летнего неработающего жителя Калининградской области. В конце 90-х он привлекался к ответственности по делу об убийстве и отсидел 17 лет.

