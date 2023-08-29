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    На Суздальских озерах приезжий немудрено пытался завоевать внимание девушки. Она оказалась школьницей

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    Ночные «приключения» школьницы могут стать уголовным делом о сексуальном насилии в Выборгском районе Петербурга.

    Её 48-летняя мать обратилась в полицию накануне около половины четвертого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 августа. Она требовала найти мужчину, который около пяти утра 26 августа на Верхнем Суздальском озере приставал к её 12-летней дочери.

    Сотрудники полиции нашли у озера 47-летнего неработающего жителя Калининградской области. В конце 90-х он привлекался к ответственности по делу об убийстве и отсидел 17 лет.

    На этот раз его ждет дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

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    Гость29 Авг 2023 в 10:09
    таджик из Калининграда
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