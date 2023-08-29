Туриста из Петербурга два дня искали на Камчатке. Нашли в расщелине, куда скатываются 3-метровые валуны

Погибшего туриста обнаружили утром 29 августа в результате двухдневной поисково-спасательной операции на Авачинском вулкане на Камчатке. Предположительно, это мужчина из Петербурга, пропавший там 27 августа. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
Информация о пропаже человека на Авачинском вулкане поступила в поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД» вечером 27 августа. Женщина рассказала, что совершала восхождение вместе с молодым человеком из Петербурга. В какой-то момент они разделились и не встретились. К утру 28 августа он не вернулся, и начались поиски. В них участвовали поисково-спасательный отряд ГУ МЧС по Камчатскому краю, в том числе два кинологических расчёта, Камчатский спасательный центр МЧС России, поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД», добровольцы из Камчатской федерации альпинизма и скалолазания. Использовались беспилотники, а также совершал облёты частный вертолёт Airbus Helicopters EC 130t2 от туристической фирмы, которая откликнулась на просьбы спасателей помочь в поисках.
Работы осложнялись плохой погодой. Сначала шёл дождь, затем снег. Одна часть спасателей пошла по классическому туристическому маршруту, другая отправилась исследовать лавовый язык со стороны посёлка Радыгина - это крайне опасная тропа, по которой туристы редко совершают восхождение. Там и нашли погибшего - на высоте 2400 метров. Тело находится в расщелине, с подвижных склонов которой осыпаются камни диаметром от 0,5 до 3 метров. Поэтому рассматривается вопрос о применении авиации для транспортировки тела.