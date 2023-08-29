«Британия» попала в неприятности в Испании. Круизный лайнер врезался в танкер у Пальма-де-Майорка: видео

В соцсетях распространяются кадры морской аварии у берегов испанского острова Майорка. Круизный лайнер Britannia с тысячами пассажиров на борту столкнулся с нефтяным танкером, сообщает 28 августа РБК. По предварительным данным, несколько человек получили травмы.



Представитель компании P&O Cruises подтвердил, что Britannia во время стоянки в порту города Пальма-де-Майорка попала в аварию, связанную с погодными условиями.



Причина очевидна и тем, кто от моря далёк. На кадрах роликов, опубликованных в сетях, видно, как штормовой ветер рвёт швартовные тросы. Видимо, сыграли роль габариты лайнера — высокая надстройка создает большую парусность.

