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    «Британия» попала в неприятности в Испании. Круизный лайнер врезался в танкер у Пальма-де-Майорка: видео

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    В соцсетях распространяются кадры морской аварии у берегов испанского острова Майорка. Круизный лайнер Britannia с тысячами пассажиров на борту столкнулся с нефтяным танкером, сообщает 28 августа РБК. По предварительным данным, несколько человек получили травмы.

    Представитель компании P&O Cruises подтвердил, что Britannia во время стоянки в порту города Пальма-де-Майорка попала в аварию, связанную с погодными условиями.

    Причина очевидна и тем, кто от моря далёк. На кадрах роликов, опубликованных в сетях, видно, как штормовой ветер рвёт швартовные тросы. Видимо, сыграли роль габариты лайнера — высокая надстройка создает большую парусность.

    Автор: youtube.com/ The telegraph

    После обрыва тросов судно навалилось на соседний танкер. При контакте возник крен, видно как по палубе, круша все на своем пути, проносится мебель.

    Britannia — крупнейшее из когда-либо построенных для британского рынка пассажирских судов. И самое дорогое — лайнер обошелся в 500 миллионов фунтов стерлингов. Длина — 330 метров, 17 палуб. На борту 4 бассейна и 13 ресторанов. Пассажировместимость — 4 180 человек, и ещё 1 350 человек — команда и персонал.

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    BritanniaКруизный лайнер врезался в танкер
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