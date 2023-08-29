Совсем другие берега. Посмотрите, как нейросети раскрасили Фонтанку

Вот так самые популярные нейрофильтры LOOKY преображают знакомый пейзаж. В какой из них хотели бы попасть вы?

Этим летом в Рунете появились бесплатные AI-фильтры для обработки картинок — их создала российская соцсеть LOOKY. Мы не смогли пройти мимо и смело отдали искусственному интеллекту самое родное и близкое — набережную Фонтанки. А теперь делимся результатами эксперимента.

Надо признаться, что блогеры прогоняют городские виды через AI-фильтры не так уж охотно. Их любимый исходник — селфи. Чаще всего пользователи превращают обычных себя в кукол, героев аниме и комиксов, футуристических и фэнтези персонажей.

Нейрофильтры появились в LOOKY в июне 2023 года. Перед этим команда сервиса исследовала тренды в гейминге, кино и искусстве — и на их основе создала изначальные 25 стилей обработки. Соцсеть продолжает мониторить происходящее в интернете и каждую неделю запускает 2–3 новых фильтра по актуальным темам. Для этого используют одновременно два типа нейросетей — с открытым кодом и собственного обучения.



Большой плюс нейрофильтров LOOKY — простота использования. Они встроены в приложение, так что достаточно его скачать, загрузить фото и выбрать стиль. Одновременно запускаются до трех фильтров. Каждый сгенерирует пять картинок, которые можно скачивать на телефон, публиковать в LOOKY и других соцсетях. В такой форме нейросеть не требует промптов или знания английского. Пока что она доступна всем пользователям сервиса без оплаты, но создатели не скрывают, что так будет не всегда.



В LOOKY собраны привычные блогерам функции Instagram*: посты, сторис, лайки, комментарии и переписка в мессенджере. Среди дополнительных возможностей — размещение прямых ссылок в постах и создание тематических папок, по которым можно рассортировать свой контент. Ссылка для сбора донатов прикрепляется к профилю. Достаточно одного клика, чтобы получить или отправить материальную благодарность. Кроме того, у LOOKY есть встроенная программа лояльности с призами и подарками от брендов, а также реферальная программа, позволяющая выводить деньги за приглашение друзей.**



*Социальная сеть, запрещенная на территории Российской Федерации



**Подробнее о программе лояльности и реферальной программе читайте по ссылке



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