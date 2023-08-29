Собраться в школу экономично и экологично. В Петербурге пройдёт акция «Школьный обмен»

В Петербурге пройдёт акция «Школьный обмен», в ходе которой можно будет принести ненужные школьные принадлежности в хорошем состоянии и бесплатно забрать то, что не пригодилось другим. То, что останется невостребованным, отправится в благотворительный фонд.
Акцию по обмену принадлежностями для школы организует экологическое движение «РазДельный Сбор» в рамках ежемесячной акции сбора вторсырья.
«Школьный обмен» поможет участникам акции собраться в школу экономично и экологично. Многим знакомо чувство, кода не знаешь, куда деть хорошие канцелярские принадлежности или старый, но ещё крепкий рюкзак. Нередко их просто выбрасывают при уборке. Не выбрасывайте и не храните ненужную канцелярию. Приносите на школьный шеринг, где ваши вещи найдут новых заботливых хозяев», - призывают в экодвижении и подчёркивают, что благодаря акции сотням людей не придётся покупать новые принадлежности, а это сохранит и семейный бюджет, и ресурсы планеты.
Приносить на акцию можно пишущие принадлежности, неисписанные тетради, обложки, пеналы, сумки и рюкзаки, мешки для сменной обуви – всё, что пригодится в школе. Каждый посетитель сможет выбрать себе что-то нужное из того, чем поделились другие. Неразобранные принадлежности отправятся в благотворительный фонд «Дети ждут» - в отделение помощи мамам с сиротским опытом, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В 2022 году в ходе такого школьного обмена почти 500 петербуржцев выбрали себе полезные канцтовары. Одна из участниц на месте собрала полный рюкзак для своего школьника, рассказали организаторы. После акции в фонд отправилось 13 портфелей и рюкзаков, 10 мешков для обуви, 12 контейнеров, 16 пеналов, 115 обложек 5,5 килограммов ручек, фломастеров, карандашей и кисточек и многое другое.
В этом году акция пройдёт 2 сентября. Адреса и время работы точек можно узнать на странице мероприятия. Там же проходит регистрация. Организаторы поясняют: регистрация необходима для того, чтобы избежать столпотворения.
Для участников акции организаторы подготовили приятный бонус: будет проведён розыгрыш книг и сертификатов на обучение на курсах иностранных языков.