Собраться в школу экономично и экологично. В Петербурге пройдёт акция «Школьный обмен»

В Петербурге пройдёт акция «Школьный обмен», в ходе которой можно будет принести ненужные школьные принадлежности в хорошем состоянии и бесплатно забрать то, что не пригодилось другим. То, что останется невостребованным, отправится в благотворительный фонд.



Акцию по обмену принадлежностями для школы организует экологическое движение «РазДельный Сбор» в рамках ежемесячной акции сбора вторсырья.



«Школьный обмен» поможет участникам акции собраться в школу экономично и экологично. Многим знакомо чувство, кода не знаешь, куда деть хорошие канцелярские принадлежности или старый, но ещё крепкий рюкзак. Нередко их просто выбрасывают при уборке. Не выбрасывайте и не храните ненужную канцелярию. Приносите на школьный шеринг, где ваши вещи найдут новых заботливых хозяев», - призывают в экодвижении и подчёркивают, что благодаря акции сотням людей не придётся покупать новые принадлежности, а это сохранит и семейный бюджет, и ресурсы планеты.

