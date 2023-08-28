В Литве отец похитил новорожденную дочь и уплыл с ней на резиновой лодке в Россию

Литовские правоохранительные органы расследуют обстоятельства похищения отцом новорожденной дочери. Об этом 28 августа сообщает ТАСС со ссылкой на директора антикризисного центра Вилмантаса Виткаускаса.



«Ведется предварительное следствие. Пытаемся выяснить позицию российской стороны», — заявил он в эфире национального радио LRT.

По словам Виткаускаса, если ребенка не получится вернуть матери, то к решению проблемы подключатся МИД, Минюст и другие ведомства, которые запустят необходимые процедуры.