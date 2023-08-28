Из мозга пожилой австралийки достали живого червя

В австралийской Канберре нейрохирурги извлекли из мозга человека живого червя-паразита, сообщает 28 августа Guardian. Врачи говорят, даже в практике самых опытных специалистов подобные случаи бывают буквально «один раз в жизни».

Восьмисантиметрового червя вида Ophidascaris robertsi извлекли из черепа 64-летней пациентки. Женщина жаловалась на здоровье последние три года, сначала на боли в животе, диарею, сухой кашель, лихорадку и ночную потливость. А в 2022 году к симптомам добавились забывчивость и депрессия. Даме сделали МРТ и назначили операцию.

Но на МРТ червя видно не было, поэтому когда нейрохирург обнаружил в мозге пациентки живого паразита, он едва не потерял самообладание. Как пишет Guardian, прямо в операционной врач воскликнул: «О Боже! Оно живое и извивается!»

Ophidascaris robertsi — круглый червь, который обычно паразитирует на змеях (ковровых питонах). Случай в Канберре стал первым в мире, когда этого паразита обнаружили у человека.



Медики предполагают, что червь попал в организм женщины вместе с травой, которую та собирала и употребляла в пищу. Как рассказала пациентка, в тех зарослях как раз обитают ковровые питоны.

