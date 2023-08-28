Обвиняемый в покушении на убийство петербурженки не бросал её из окна на Купчинской, но всё равно арестован

Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения жителю Петербурга, после ссоры с которым женщину нашли под окнами с тяжёлыми травмами. Сергей Вонсович заверяет, что не опасен для окружающих, но ему не верят.
Как сообщает Объединённая пресс-служба судов города, 28 августа суд определил Вонсовича под стражу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство подруги.
Женщину нашли под окнами на Купчинской улице ночью 26-го числа. Помимо характерных для падения травм, зафиксированы следы удушения. Она указала на сожителя.
Из окна он её не толкал, но, как полагают в СК, руки к травмам приложил. По версии следствия, пара ругалась в квартире на третьем этаже, Вонсович бил и душил с умыслом на убийство, пока женщина не вырвалась. Сбежать через дверь ей не удалось — она выскочила на балкон.
Обвиняемый и защитник просили у суда меняя строгую меру. Вонсович, как утверждают, не судим, преступления не совершал и угрозы для общества не представляет.
Следствие настаивало на аресте, суд ходатайство удовлетворил. Фигуранта отправили в СИЗО до 26 октября.