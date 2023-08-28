Обвиняемый в покушении на убийство петербурженки не бросал её из окна на Купчинской, но всё равно арестован

Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения жителю Петербурга, после ссоры с которым женщину нашли под окнами с тяжёлыми травмами. Сергей Вонсович заверяет, что не опасен для окружающих, но ему не верят.



Как сообщает Объединённая пресс-служба судов города, 28 августа суд определил Вонсовича под стражу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство подруги.

Женщину нашли под окнами на Купчинской улице ночью 26-го числа. Помимо характерных для падения травм, зафиксированы следы удушения. Она указала на сожителя.