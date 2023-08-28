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    Индийский матрос при загадочных обстоятельствах исчез при переходе из Ленобласти

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    Индия и Дания ищут матроса, пропавшего с танкера при переходе из российского порта Высоцк в Турцию. Последний раз он звонил родным из Выборгского района Ленобласти и жаловался на самочувствие, пишет 47news 28 августа.

    Пропавшего зовут Викрам Патель. Его не досчитались на нефтетанкере Mando One, когда он шел из России в турецкий порт Мерсин и находился уже в территориальных водах Дании. Вызванная на борт полиция Копенгагена следов мужчины не нашла.

    Жена и племянница рассказали, что Викрам Патель — опытный моряк из Праяграджа. На Mando One он работает по длительному контракту с 11 февраля. По данным судозаходов, танкер под флагом островов Кука находился под загрузкой на терминале РКП «Высоцк Лукойл II» и 8 августа покинул Высоцк.

    По словам родных, за день до этого мужчина выходил на связь последний раз. Он жаловался на болезненное самочувствие, говорил, что судно в российском порту, и упоминал Высоцк и Усть-Лугу. 11 августа родным позвонил судовладелец и сообщил, что Викрам исчез с танкера.

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