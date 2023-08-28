Индийский матрос при загадочных обстоятельствах исчез при переходе из Ленобласти

Индия и Дания ищут матроса, пропавшего с танкера при переходе из российского порта Высоцк в Турцию. Последний раз он звонил родным из Выборгского района Ленобласти и жаловался на самочувствие, пишет 47news 28 августа.
Пропавшего зовут Викрам Патель. Его не досчитались на нефтетанкере Mando One, когда он шел из России в турецкий порт Мерсин и находился уже в территориальных водах Дании. Вызванная на борт полиция Копенгагена следов мужчины не нашла.
Жена и племянница рассказали, что Викрам Патель — опытный моряк из Праяграджа. На Mando One он работает по длительному контракту с 11 февраля. По данным судозаходов, танкер под флагом островов Кука находился под загрузкой на терминале РКП «Высоцк
По словам родных, за день до этого мужчина выходил на связь последний раз. Он жаловался на болезненное самочувствие, говорил, что судно в российском порту, и упоминал Высоцк и Усть-Лугу. 11 августа родным позвонил судовладелец и сообщил, что Викрам исчез с танкера.