Индийский матрос при загадочных обстоятельствах исчез при переходе из Ленобласти

Индия и Дания ищут матроса, пропавшего с танкера при переходе из российского порта Высоцк в Турцию. Последний раз он звонил родным из Выборгского района Ленобласти и жаловался на самочувствие, пишет 47news 28 августа.



Пропавшего зовут Викрам Патель. Его не досчитались на нефтетанкере Mando One, когда он шел из России в турецкий порт Мерсин и находился уже в территориальных водах Дании. Вызванная на борт полиция Копенгагена следов мужчины не нашла.