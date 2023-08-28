Мать отстраненного главы испанской федерации футбола заперлась в церкви и объявила голодовку

Анхелес Бежар, мать президента Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса, объявила об бессрочной голодовке в церкви в городе Мотриль на юге Испании. Она протестует против «негуманного обращения» с ее сыном, в отношении которого начали расследование из-за того, что он поцеловал футболистку. Об этом 28 августа сообщает местное новостное агентство EFE.
Бежар призвала отнестись к сыну с пониманием и назвала ситуацию «жестокой охотой». Голодовка началась в тот день, когда RFEF планировала обсудить инцидент, связанный с Рубиалесом на внутреннем совещании.
Инцидент с поцелуем произошел после финального матча чемпионата мира по футболу среди женщин, когда Рубиалес без спроса поцеловал Дженнифер Эрмосо, футболистку испанской сборной. Хотя Рубиалес утверждает, что получил на это разрешение, Эрмосо опровергает его слова, назвав действие «импульсивным сексизмом».
Международная футбольная федерация (FIFA) временно приостановила деятельность Рубиалеса в футболе, а RFEF начала собственное расследование. Кроме того, 25 августа прокуратура Мадрида также запустила расследование против Рубиалеса по обвинениям в сексуальном насилии.