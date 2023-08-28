Мать отстраненного главы испанской федерации футбола заперлась в церкви и объявила голодовку

Анхелес Бежар, мать президента Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса, объявила об бессрочной голодовке в церкви в городе Мотриль на юге Испании. Она протестует против «негуманного обращения» с ее сыном, в отношении которого начали расследование из-за того, что он поцеловал футболистку. Об этом 28 августа сообщает местное новостное агентство EFE.



Бежар призвала отнестись к сыну с пониманием и назвала ситуацию «жестокой охотой». Голодовка началась в тот день, когда RFEF планировала обсудить инцидент, связанный с Рубиалесом на внутреннем совещании.