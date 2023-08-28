Старые шпалы превратили в топливо с помощью бактерий, которые питаются креозотом

Деревянные железнодорожные шпалы можно превратить в топливо с помощью специальных микробов. Такой способ изобрели в Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова, сообщает онлайн-журнал об энергетике "Энергия+".

Утилизация старых шпал - важный вопрос, поскольку из-за пропитки креозотом и остатками топлива их нельзя просто сжечь или отправить на свалку. А шпал таких еще немало, их заменяют на железобетонные, а старые нужно куда-то девать.

В ходе эксперимента ученые саратовского университета придумали кормить специальных бактерий, выращенных в лаборатории, деревянной мукой из шпал. Микробы съедают креозот и остатки топлива, затем деревянную муку пропускают через специальный пористый фильтр, чтобы отделить их, а мука с помощью пресса превращается в топливные гранулы.