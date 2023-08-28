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    Основную дорогу на Бугры закатали в асфальт под покровом ночи

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    Дорожники обновили основную дорогу на Бугры — Шоссейную улицу. В ночь с субботы на воскресенье закатали в асфальт полосу в сторону Петербурга, в ночь на понедельник, 28 августа, — в сторону Бугров. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.

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    Задача была закончить работы к 1 сентября, когда вырастет трафик. Но и собирать пробки в выходные не стали. Укладчик с катками вставал в полночь и уходил ближе к 7 часам утра.

    t.me/dorogi_47

    Следующий этап работ — ремонт участка дороги вдоль КАД в Мурино от Шоссейной до улицы Шекспира. Сейчас там уже срезали верхний слой асфальта, покрывшийся ямами.

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