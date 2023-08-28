Сын петербургского клоуна Леонида Лейкина выиграл золото в чемпионате США

Данила Лейкин, сын актера театра «Лицедеи» Леонида Лейкина, стал чемпионом США по гимнастике среди юниоров. Он завоевал золото в упражнениях на коне и перекладине.



За упражнение на коне 16‑летний гимнаст получил 25,134 балла, за упражнение на перекладине — 28,102 балла.

В многоборье Лейкин стал серебряным призером с результатом 156,753 балла.

Мать Данилы Лейкина — экс‑гимнастка Евгения Головач, выступавшая за юниорскую сборную России. Из-за травмы ей пришлось закончить карьеру и уехать работать в цирк в США. Там она познакомилась с Лейкиным.