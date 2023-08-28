Цифровой ассистент «Госуслуг» потеснит Алису из «Яндекса» ради подачи заявлений

Цифровой ассистент портала «Госуслуги» робот Макс теперь доступен на умных устройствах и сервисах «Яндекса». Макс может не только рассказать, как воспользоваться нужным сервисом, но и самостоятельно подать заявление, если это потребуется гражданину, говорится в telegram-канале Минцифры.



Через Макса можно получить справку об остатке материнского капитала, выписку о лицевом счете в Социальном фонде, выписку из трудовой книжки, а также справку о размере пенсии. Функция доступна при голосовом обращении на сервисах «Яндекса».

