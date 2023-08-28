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    Цифровой ассистент «Госуслуг» потеснит Алису из «Яндекса» ради подачи заявлений

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    Цифровой ассистент портала «Госуслуги» робот Макс теперь доступен на умных устройствах и сервисах «Яндекса». Макс может не только рассказать, как воспользоваться нужным сервисом, но и самостоятельно подать заявление, если это потребуется гражданину, говорится в telegram-канале Минцифры.

    Через Макса можно получить справку об остатке материнского капитала, выписку о лицевом счете в Социальном фонде, выписку из трудовой книжки, а также справку о размере пенсии. Функция доступна при голосовом обращении на сервисах «Яндекса».

    У робота «Госуслуг» также можно получить информацию о штрафах и задать вопросы об услугах. В дальнейшем функционал планируют расширить. Вопросы можно задавать на любом устройстве с Алисой, а также в «Браузере», «Навигаторе» или приложении «Яндекса».

    Интеграция голосовых помощников требует авторизации на «Госуслугах» через мобильное приложение или веб-версию. Для связи с роботом Максом нужно отправить ему в чат сообщение «Алиса», нажать на кнопку «связать аккаунты» и получить код доступа. После этого нужно попросить Алису запустить «Госуслуги» или позвать робота Макса и продиктовать полученный код.

    Министерство уверяет, что связь аккаунтов происходит без передачи персональных данных, а каждые 12 месяцев ее следует подключать заново. Если нет запросов к Алисе в течение трех месяцев, то связь автоматически отключится.

    В марте 2021 года на едином портале «Госуслуги» был запущен цифровой помощник Макс. Согласно данным Минцифры, робот ежедневно обрабатывает 1,5 миллиона запросов.

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