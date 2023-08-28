Будьте аккуратнее с алкоголем и деньгами: гороскоп на сентябрь 2023 года для всех знаков зодиака

Первый месяц осени в 2023 году характеризуется сразу двумя астрологическими событиями: сперва Венера выйдет из своего ретроградного состояния, а потом и Меркурий бросит ретроградить. По словам астролога Ольги Якубовской, это так или иначе отразится на каждом знаке зодиака. Но в то же время Львов, Рыб, Овнов, Раков и всех остальных в сентябре поджидают индивидуальные особенности.
Общие факторы
Во-первых, сентябрь в этом году с точки зрения астрологии отличается от предыдущих месяцев тем, что Венера выходит из своего ретроградного состояния, в котором находилась с 23 июля. Так что если последние полтора месяца вы замечали, что в партнерских отношениях у вас всё идет не так, как обычно, то, начиная с 4 сентября, всё постепенно будет приходить в привычное русло. Но, скорее всего, с некоторыми особенностями.
— От партнера может хотеться больших проявлений чувств, чем обычно, миллион алых роз и прочих конфетно-букетных прелестей. Держите себя в руках и не склоняйте к транжирству других, параллельно раскачивая их эмоциональный фон, — говорит Ольга Якубовская.
Вообще, с деньгами в сентябре придется быть аккуратнее. Важно не только не разорить других, но и самим не обанкротиться.
— Первые две декады сентября обращайте внимание на желание потратить крупные суммы денег. Шопинг может пойти не по плану и знатно выбиться из запланированного бюджета, — советует астролог.
Еще одна особенность этого сентября — Меркурий, который закончит ретроградить 15 сентября. Поэтому к середине месяца оживет сфера коммуникаций, договариваться станет проще, на дорогах станет меньше ДТП, бракованные гаджеты будут встречаться реже.
— Всё дело в том, что Меркурий выходит из стадии ретроградности, увеличивая скорость восприятия информации и повышая адекватность в принятии важных решений. Дела в сферах продаж, транспорта и логистики, документации и договоров пойдут бодрее, — говорит Ольга Якубовская. — Последняя неделя сентября может внести больше рассеянности и забывчивости. Важные документы лучше перепроверять несколько раз на предмет ошибок, а также стоит избегать злоупотребления алкоголем. А направить энергию рекомендуется в творчество, вдохновение и развитие своей интуиции.
А теперь перейдем к частному и расскажем, каким будет сентябрь 2023 года для разных знаков зодиака.
Овен
Овнам в сентябре астролог советует выйти из тени на публику. Есть возможность ярко заявить о себе в коллективе или в социальных сетях, и это поможет отлично продвинуться в профессиональном плане.
— В личной жизни Овны, уже связавшие себя узами серьезных отношений, будут погружены в проблемы партнера. Постарайтесь посмотреть на жизнь глазами другого человека, мысленно поменявшись с ним местами, — говорит Ольга Якубовская. — Свободные же представители своего знака во второй половине месяца получат чудесную возможность завязать новые отношения. Не старайтесь бежать впереди паровоза, заранее мысленно прикидывая размер пальца или примеряя новую фамилию, пусть всё идет своим чередом. Доверьтесь судьбе и просто плывите по течению, получая свою порцию мурашек и удовольствия от общения.
Телец
Тельцы почувствуют облегчение уже на первой неделе сентября. Управляющая знаком Венера, возвращаясь в свое привычное состояние, принесет ощущение, что наконец-то можно выдохнуть. Обстоятельства, которые напрягали до этого, разрешатся, принося заслуженные плоды тем, кто прикладывал усилия и очень старался решать насущные вопросы.
— Представители знака, рожденные в апреле и начале мая, получат отличную возможность реализовать свои планы, появившиеся летом. Однако вы можете посмотреть на них под другим углом, что позволит двигаться к намеченной цели еще быстрее и с попутным ветром, — говорит астролог.
Близнецы
У Близнецов первый месяц осени пройдет в непривычно спокойном ритме. Фокус внимания смещается на дом, семейные дела, взаимодействие с родными и вопросы родственников. Захочется прочувствовать радость от нахождения в моменте, а не вечной гонке.
— Появится возможность приостановить вечную мыслительную маслобойку и успокоить бешеный темп жизни. Выделите время для уединения и рефлексии, — говорит Ольга. — Возвращение Меркурия из фазы ретроградности во второй половине сентября подарит возможность реализовать задумки, которые наклюнулись в начале месяца.
Рак
Ольга Якубовская обращает внимание на то, что для Раков сентябрь «подсвечивает финансовую сферу».
— Заработанное лучше не транжирить, а откладывать. И если ужиматься в августе приходилось больше обычного, то в сентябре будет полегче, но всё же подходить рационально к вопросам трат всё еще необходимо, — советует астролог.
Сентябрь может увлечь Раков новым обучением, поездками и коммуникацией с другими людьми.
— Особенно легко эти сферы пойдут после 15 сентября, когда Меркурий вернется в директное положение, — говорит Ольга. — Кроме того, у Раков сентябрь будет способствовать появлению интересных идей и прозрений. Не отказывайтесь от новых необычных знакомств и будьте готовы к неожиданным, но по большей части приятным событиям. Насыщенность первого осеннего месяца можно немного стабилизировать планированием своих дел.
Лев
Если в последнее время вы только и делали, что работали от восхода до забора и карабкались по карьерной лестнице, в сентябре можете рассчитывать на долгожданную финансовую отдачу.
— В первой половине месяца ждите премию, прибавку к зарплате, продвижение по службе (или новый перспективный заказ от платежеспособного клиента, если вы работаете на себя). Если вы задумывались уйти из найма в свободное плаванье — обращайте внимание на знаки судьбы, возможно, что это действительно верный вектор для вашего развития, — говорит Ольга. — А вот в личной жизни стоит морально подготовиться к изменениям. Последняя неделя сентября у Львов может оказаться достаточно динамичной и богатой на события как в личной, так и в рабочей сферах. В любом случае Львам они окажутся на руку.
Дева
Девы в сентябре вливаются в привычное для себя рабочее русло. Первая неделя сентября может одарить прекрасными возможностями, в том числе «с иностранным уклоном и заграничным флером».
— Правда, конкретику в этих намеченных делах удастся получить ближе к концу месяца, — предупреждает астролог. — Серьезные шаги предпринимать лучше после
Ближе к концу месяца может подвернуться удачная возможность изменить привычный уклад жизни. Астролог советует не упускать этот шанс.
Весы
Весам в последнее время могло доставаться по полной, в основном из-за пятившейся назад хозяйки знака — Венеры. С сентября дела по многим жизненным сферам пойдут заметно легче.
— Однако представителям Весов, родившимся в последнюю декаду месяца своего знака, придется отыскать запасные ресурсы, потому что жизнь собралась подкидывать обстоятельства, заставляющие серьезно переосмыслить многое, — предупреждает Ольга Якубовская. — Не лишним будет морально подготовиться к тому, что придется попрощаться с отжившими себя отношениями, да и в целом метаморфозы ожидают Весов в разных сферах. В полный стакан воды не нальешь, поэтому постарайтесь спокойно отнестись к освобождающемуся месту для нового.
Во второй половине месяца астролог советует Весам заручиться поддержкой друзей или партнера — так будет намного проще обойти появляющиеся на вашем пути острые углы.
Скорпион
Для Скорпионов первая половина сентября окажется на удивление спокойной и размеренной. Может захотеться уединения и вообще чтобы все отстали.
— Как говорится, душой на море — пятой точкой на стуле. Отличное время для погружения в глубины своего сознания, в том числе в кресле психолога. Попробуйте освоить медитативные или дыхательные практики, желательно на природе. Может манить эзотерика и прочие малоизученные вещи, далекие от понимания разумом. Удачное время, чтобы раскрыть свой творческий потенциал, — говорит Ольга.
А вот начиная с середины месяца дела пойдут шустрее. Может одновременно навалиться несколько дел сразу.
— Поездки, встречи, общение с друзьями, обучения — всё закрутится в водоворот событий. Не стесняйтесь убегать далеко за горизонт в своих мечтах и строить самые амбициозные планы, — советует астролог.
Стрелец
Первая неделя сентября может стопорить дела Стрельцов. Не исключено, что придется переделать какую-то работу и внести корректировки в ранее выполненные задания. В общем, это период работы над ошибками, что не может не снижать настроение.
— Но стоит взять себя в руки и проявить выдержку и стойкость, и если получится это сделать, то последняя декада месяца принесет заслуженное вознаграждение, — говорит Ольга Якубовская. — Кроме того, стоит достать из дальнего ящика обучения, которые по каким-то причинам были заброшены, и пройти их до конца. Родившиеся в последние дни своего знака Стрельцы могут быть более рассеянны и забывчивы. Внимательно перепроверяйте информацию, документы и остерегайтесь мошеннических действий в отношении вас.
Во второй половине сентября можно будет вздохнуть свободно. Коммуникация пойдет легче, в поездках будет меньше проволочек, да и в целом заметно прибавится оптимизма и позитивных событий.
Козерог
Козероги, как истинные достигаторы и трудоголики, будут озадачены вопросами финансов.
— В сентябре вам откроются возможности расширить свое мировоззрение наиболее удобными для вас способами: кому-то — в заграничном отпуске, кому-то — в иностранных переговорах, ну а некоторым представителям знака захочется повысить уровень своего образования, — говорит Ольга. — Козерогам, рожденным в последние даты своего знака, стоит быть внимательнее к готовящимся серьезным переменам. Многим они пойдут на пользу несмотря на то, что сначала может показаться иначе. Интенсивность событий может зашкаливать, но вы однозначно справитесь!
Водолей
Водолеям придется сделать выбор в личной жизни и решить, что им дороже — свобода или поиск компромиссных решений в отношениях с партнером. Астролог предупреждает, что особенно остро эти темы могут подниматься в конце сентября.
— Если в первой половине месяца еще могут продолжаться затруднения, тянущиеся весь август, то со второй половины Водолеи почувствуют заметное улучшение во многих вопросах, — говорит Ольга Якубовская. — Может подняться тема кредитов, займов, инвестирования, так что будьте внимательны в выборе партнера, участвующего с вами в этих сделках.
Рыбы
Астролог напоминает, что последние месяцы подкинули Рыбам ситуаций, в которых пришлось «сдуть пыль со своего внутреннего стержня и повзрослеть», но обещает, что во второй половине сентября дела пойдут более гладко, без особых препятствий.
— Рожденные в начале февраля Рыбы могут ощутить прилив стойкости и уверенного продвижения вперед. Удача благосклонна к вам в сентябре и может быть щедра на полезные знакомства, с помощью которых разрешатся даже самые, казалось бы, нерешаемые вопросы. Мартовским Рыбам сентябрь подарит вдохновение и творческие порывы, которые обязательно нужно реализовать, — заключает Ольга Якубовская.