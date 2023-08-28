На севере Петербурга на улице нашли окровавленного мужчину. Нападавшего искать не стали

Скорая увезла с улицы в Выборгском районе Петербурга мужчину в крови. Он пытался навредить себе сам.



Медиков для пострадавшего вызвали к дому 26, корпус 3, по улице Композиторов накануне около половины седьмого, стало известно «Фонтанке» 28 августа.



В городскую больницу в тяжелом состоянии привезли 48-летнего мужчину. В Интернете он позиционировал себя как разведенный мужчина в поисках любви и секса, а также предлагал услуги в установке дополнительного оборудования.



С места его госпитализации изъяли пять ножей.

