    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, вос

    759мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd94.71eur102.26

    На севере Петербурга на улице нашли окровавленного мужчину. Нападавшего искать не стали

    4717
    9 комментариев

    Скорая увезла с улицы в Выборгском районе Петербурга мужчину в крови. Он пытался навредить себе сам.

    Медиков для пострадавшего вызвали к дому 26, корпус 3, по улице Композиторов накануне около половины седьмого, стало известно «Фонтанке» 28 августа.

    В городскую больницу в тяжелом состоянии привезли 48-летнего мужчину. В Интернете он позиционировал себя как разведенный мужчина в поисках любви и секса, а также предлагал услуги в установке дополнительного оборудования.

    С места его госпитализации изъяли пять ножей.

    Пострадавший заявил, что его никто не обижал, он сделал всё сам.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Попытка самоубийстваБольницаГоспитализация
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close