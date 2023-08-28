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    Водитель «Ленд Крузера» врезался в здание в Волхове и погиб. В соцсетях его называют музыкантом и пишут про остановку сердца

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    Смертельное ДТП произошло ночью 27 августа в Волхове. Подробности стали известны «Фонтанке» 28 августа.

    Около 00:01 у дома 26 в микрорайоне Плеханово 56-летний мужчина на своей «Тойоте Ленд Крузер» с «красивым» номером не справился с управлением на закруглении дороги и врезался в здание. Водитель скончался на месте происшествия. По информации «Фонтанки», в этом году его трижды штрафовали за превышение скорости.

    Паблик «V эфире — Волхов» сообщает, что мужчина был известным волховским музыкантом. По неподтверждённым данным, у него внезапно остановилось сердце.

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