Водитель «Ленд Крузера» врезался в здание в Волхове и погиб. В соцсетях его называют музыкантом и пишут про остановку сердца

Смертельное ДТП произошло ночью 27 августа в Волхове. Подробности стали известны «Фонтанке» 28 августа.



Около 00:01 у дома 26 в микрорайоне Плеханово 56-летний мужчина на своей «Тойоте Ленд Крузер» с «красивым» номером не справился с управлением на закруглении дороги и врезался в здание. Водитель скончался на месте происшествия. По информации «Фонтанки», в этом году его трижды штрафовали за превышение скорости.



Паблик «V эфире — Волхов» сообщает, что мужчина был известным волховским музыкантом. По неподтверждённым данным, у него внезапно остановилось сердце.

