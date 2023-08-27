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    Греется на солнышке и спороносит. В заказнике Ленобласти заметили ползающее нечто

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    В Нижне-Свирском заповеднике обнаружили Фулиго гнилостного — простейшее желтого цвета, способное передвигаться и менять внешность. Фотографию странного обитателя опубликовали 27 августа в группе заповедника во «ВКонтакте».

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    «Греется на солнышке после дождей, заодно и спороносит», — объяснили действия фулиго специалисты.

    Как рассказывает 47news, грибоподобный организм из царства простейших обитает в лесах с июля по ноябрь. Селится фулиго обычно на гнилой древесине и листьях. Бывает и других цветов: кремовым, белым, ржаво-оранжевым и даже фиолетовым.

    Фото: Нижне-Свирский государственный заповедник

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