Греется на солнышке и спороносит. В заказнике Ленобласти заметили ползающее нечто

В Нижне-Свирском заповеднике обнаружили Фулиго гнилостного — простейшее желтого цвета, способное передвигаться и менять внешность. Фотографию странного обитателя опубликовали 27 августа в группе заповедника во «ВКонтакте».
«Греется на солнышке после дождей, заодно и спороносит», — объяснили действия фулиго специалисты.
Как рассказывает 47news, грибоподобный организм из царства простейших обитает в лесах с июля по ноябрь. Селится фулиго обычно на гнилой древесине и листьях. Бывает и других цветов: кремовым, белым, ржаво-оранжевым и даже фиолетовым.