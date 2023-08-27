Пассажир «Хонды» легким движением руки уронил байкеров и уценил «Ниссан» в Сестрорецке

Пассажир серебристой «Хонды» на своем примере показал, почему не следует выходить из машины в потоке. Видео из Сестрорецка 27 августа показал подписчик телеграм-канала «Мегаполис».
На кадрах видно, как мужчина зачем-то решил выйти из машины перед светофором, загоревшимся красным. Открыв дверь, он повалил байкера и его пассажира, которые вместе с мотоциклом упали на стоящий справа «Ниссан». Результат — внушительная вмятина на черном «японце» и пробка, которая собралась, пока участники ДТП оформлялись.