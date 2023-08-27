Оползень накрыл средневековый монастырь в Грузии Шиомгвиме

Часть скалы обвалилась у средневекового монастыря Шиомгвиме близ Тбилиси.
Об этом 27 августа сообщают очевидцы в соцсетях. Оползень накрыл старинные постройки. На опубликованных кадрах видно, как окрестности спешно покидают туристы. На место уже прибыли спасатели, но, по предварительным данным, в результате схода оползня пострадавших нет.
Как отметил в соцсетях протоиерей Андрия Джагмаидзе, подобное происходит ежегодно, скала истончается. По его словам, в этот раз никто не пострадал.
Шиомгвимский монастырь — средневековый монашеский архитектурный комплекс в Грузии, расположенный рядом с городом Мцхета и в