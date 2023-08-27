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    Оползень накрыл средневековый монастырь в Грузии Шиомгвиме

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    Часть скалы обвалилась у средневекового монастыря Шиомгвиме близ Тбилиси.

    Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия

    Об этом 27 августа сообщают очевидцы в соцсетях. Оползень накрыл старинные постройки. На опубликованных кадрах видно, как окрестности спешно покидают туристы. На место уже прибыли спасатели, но, по предварительным данным, в результате схода оползня пострадавших нет.

    Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия

    Как отметил в соцсетях протоиерей Андрия Джагмаидзе, подобное происходит ежегодно, скала истончается. По его словам, в этот раз никто не пострадал.

    Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия

    Шиомгвимский монастырь — средневековый монашеский архитектурный комплекс в Грузии, расположенный рядом с городом Мцхета и в 30 километрах от Тбилиси.

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    ОползеньГрузия
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    Комментарии 10

    Гость27 Авг 2023 в 19:20
    Природа мстит.
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