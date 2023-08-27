    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, вос

    758мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd94.71eur102.26

    Скончалась балерина Светлана Адырхаева на 86-м году жизни

    319
    обсудить

    Народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева умерла в возрасте 85 лет. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Большого театра России.

    Адырхаева скончалась несколько часов назад после продолжительной болезни.

    С 1960 по 1988 год — солистка балетной труппы Государственного академического Большого театра. Среди исполненных ею партий: Одетта-Одиллия в «Лебедином озере» Петра Чайковского, Зарема в «Бахчисарайском фонтане» Бориса Асафьева, Гаянэ в одноименном балете Арама Хачатуряна, Китри в «Дон Кихоте» Людвига Минкуса, Хозяйка Медной горы в «Каменном цветке» Сергея Прокофьева, Мехменэ Бану в «Легенде о любви» Арифа Меликова. С 2001 года — балетмейстер-репетитор Большого театра.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Скончались
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close