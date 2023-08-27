Скончалась балерина Светлана Адырхаева на 86-м году жизни

Народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева умерла в возрасте
Адырхаева скончалась несколько часов назад после продолжительной болезни.
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Народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева умерла в возрасте
Адырхаева скончалась несколько часов назад после продолжительной болезни.
С 1960 по 1988 год — солистка балетной труппы Государственного академического Большого театра. Среди исполненных ею партий: Одетта-Одиллия в «Лебедином озере» Петра Чайковского, Зарема в «Бахчисарайском фонтане» Бориса Асафьева, Гаянэ в одноименном балете Арама Хачатуряна, Китри в «Дон Кихоте» Людвига Минкуса, Хозяйка Медной горы в «Каменном цветке» Сергея Прокофьева, Мехменэ Бану в «Легенде о любви» Арифа Меликова. С 2001 года — балетмейстер-репетитор Большого театра.
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09 августа 2023, 09:44
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