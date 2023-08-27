Скончалась балерина Светлана Адырхаева на 86-м году жизни

Народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева умерла в возрасте 85 лет . Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Большого театра России.

Адырхаева скончалась несколько часов назад после продолжительной болезни.