Посмотрите, как она двигается. Японка победила в конкурсе по игре на воображаемой гитаре

Представительница Японии Нанами Нагура стала чемпионкой всемирного конкурса по игре на воображаемой гитаре. Он проходил в финском городе Оулу. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщили организаторы на своем сайте.
Японка уже в третий раз стала обладательницей этого титула. «Теперь она самая успешная участница в истории чемпионатов мира по игре на воздушной гитаре», — говорится в сообщении организаторов.
Второе место занял Аапо Раутио из Финляндии. Третьим оказался россиянин Кирилл Блюменкрат, выступавший под флагом Франции.