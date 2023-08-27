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    Посмотрите, как она двигается. Японка победила в конкурсе по игре на воображаемой гитаре

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    12 комментариев

    Представительница Японии Нанами Нагура стала чемпионкой всемирного конкурса по игре на воображаемой гитаре. Он проходил в финском городе Оулу. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщили организаторы на своем сайте.

    Японка уже в третий раз стала обладательницей этого титула. «Теперь она самая успешная участница в истории чемпионатов мира по игре на воздушной гитаре», — говорится в сообщении организаторов.

    Второе место занял Аапо Раутио из Финляндии. Третьим оказался россиянин Кирилл Блюменкрат, выступавший под флагом Франции.

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    Комментарии 12

    Гость27 Авг 2023 в 16:15
    крутяк...
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