Экс-футболист «Зенита» Игорь Смольников завершил карьеру

Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» и сборной России Игорь Смольников завершил карьеру. Об этом он заявил 27 августа в интервью телеканалу «
«Карьеру игрока завершил и уже пошел учиться на тренера. Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела судьба в качестве футболиста, — руководство клубов, ребят, с которыми играл, тренеров, с которыми работал, медицинские и административные штабы команд, за которые выступал. <...> А самое главное — хотел бы поблагодарить мою семью, которая всегда и во всем поддерживала меня по ходу карьеры и двигала вперед», — заявил Смольников.
Смольников играл за «Зенит» с
В составе сборной России отыграл 30 матчей с