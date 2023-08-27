    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, вос

    758мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd94.71eur102.26

    Экс-футболист «Зенита» Игорь Смольников завершил карьеру

    872
    2 комментария

    Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» и сборной России Игорь Смольников завершил карьеру. Об этом он заявил 27 августа в интервью телеканалу «Матч ТВ».

    «Карьеру игрока завершил и уже пошел учиться на тренера. Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела судьба в качестве футболиста, — руководство клубов, ребят, с которыми играл, тренеров, с которыми работал, медицинские и административные штабы команд, за которые выступал. <...> А самое главное — хотел бы поблагодарить мою семью, которая всегда и во всем поддерживала меня по ходу карьеры и двигала вперед», — заявил Смольников.

    Смольников играл за «Зенит» с 2013-го по 2020 год. За это время он трижды стал чемпионом России (2014/15, 2018/19, 2019/20), дважды — обладателем Кубка России (2015/16, 2019/20) и дважды — обладателем Суперкубка России (2015, 2016). Кроме того, он четыре раза входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18).

    В составе сборной России отыграл 30 матчей с 2013-го по 2020 год.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФутболЗенит
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость27 Авг 2023 в 16:38
    кто это такой ?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close