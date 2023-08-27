Евгений Пригожин официально мертв: новости СВО за 27 августа

При крушении самолета Пригожина погибли десять человек

При крушении самолета Пригожина погибли десять человек Фото: Влад Лоншаков / E1.RU

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 августа.

Как отметила представитель ведомства Светлана Петренко, личности всех погибших совпали с данными пассажиров и членов экипажа, указанных в полетном листе. В том списке значился бизнесмен и лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Помимо него, погибшим теперь официально считается подполковник запаса Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер», бывший правой рукой Пригожина.

Следственный комитет подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе. Молекулярно-генетическая экспертиза по делу о крушении бизнес-джета завершилась.

Атаки ВСУ

Обстреляны села в Брянской и Белгородской области, один белгородец погиб. Об этом рассказали главы регионов Александр Богомаз и Вячеслав Гладков.

Также в Брянской, Курской и Орловских областях заметили украинские беспилотники. Их уничтожили силы ПВО либо обезвредили средствами РЭБ. Об этом сообщили главы регионов и Минобороны.

— Место падения оперативно оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимый комплекс мероприятий. Никакой опасности для жителей региона нет, ситуация находится под контролем, — написал Андрей Клычков в телеграм-канале.