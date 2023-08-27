Пираты Балтийского моря. В Финском заливе прошла регата незарегистрированных яхт

В Петербурге и области активно развивается субкультура строителей маленьких, не подлежащих регистрации крейсерских яхт. На берегах Финского залива и Ладоги увлечение немного закрепилось в сторону незлобного «пиратства». От просто маленьких спортивных яхт флотилия отличается не только наличием каюты, но иногда и пушечками. В минувшую субботу в рамках Ораниенбаумского морского фестиваля прошла регата таких яхт Toyboat sailing. «Фонтанка» побеседовала с энтузиастами и даже приняла участие в соревновании.

Фото: Елена Ларина Фото: Елена Ларина Фото: Елена Ларина Фото: Елена Ларина Фото: Елена Ларина Фото: Елена Ларина Фото: Елена Ларина Фото: Елена Ларина Фото: Елена Ларина Фото: Елена Ларина Фото: Елена Ларина Фото: Елена Ларина Фото: Елена Ларина Фото: Елена Ларина Фото: Елена Ларина Фото: Елена Ларина Фото: Елена Ларина Фото: Елена Ларина Поделиться Поделиться





Один из организаторов и идейный вдохновитель движения — Герман Макашов. Он администрирует телеграм-канал и делает видео для социальных сетей. На его счету постройка уже двух игрушечных парусников. Еще одна лодка в постройке.

Герман Макашов: — На самом деле, в мире эта культура сформировалась давно и очень популярна. Отличий тойбота от просто маленьких спортивных снарядов типа «Оптимиста» много: наличие каюты со спальными местами, сухой кокпит, также такую яхту не нужно откренивать. По сути это комфортные круизные яхты, просто маленькие. В нашей среде закрепилось слово «нерегистровая», так как по размерам, весу подобные суда не подлежат регистрации. Это важный момент для многих.

Постройка лодки своими руками приветствуется, но не обязательна. Уже есть предложения по кит-комплектам. Но собирать, настраивать и украшать всё равно нужно самому. Самое простое — построить судно из фанеры, укрепив стеклотканью. Можно сделать тупой нос и плоское дно. Так проще, да и места меньше занимает. Перевезти такой «крейсер» можно, даже сложив задние сиденья кроссовера.

Герман Макашов:

— Cвою первую лодку я построил за 2 месяца . Причем неполных. Это было по 2 часа в день после работы. В мире ежегодно проходит 200-мильная регата для микрокрейсеров « Техас-200 ». Это 370 километров . Мы в Петербурге пока ходим максимум на 20 километров . В клубе на сегодня состоит примерно 150 человек . Да! Нас уже много!



Но в своей субкультурности петербургские фанерные капитаны пошли дальше заокеанских коллег. Герман не скрывает, что большое влияние на увлечение оказал культовый фильм «Пираты Карибского моря». Изучив литературу, он сделал вывод, что в петровские времена наш регион тоже был очень опасным в смысле пиратов, покруче Карибского бассейна. Петр Первый даже выдавал каперские патенты, официально разрешающие топить и грабить чужие корабли. Так на некоторых петербургских «нерегистровых» яхтах появились пушки, стреляющие пенопластовыми ядрами.

— Просто так кататься скучно, — продолжает Герман. — Плюс у меня есть дети, хотелось их как-то заинтересовать. И мы придумали такую ролевую историю, стилизацию под пиратов, корсаров... Некоторые яхты снабжены игрушечными пушками, которые стреляют пенопластовыми ядрами. Есть идея внести в правила наших регат, что в случае попадания ядра пораженная лодка должна сделать разворот, потеряв время. В потешном флоте Петра Первого было, кстати, примерно так же. Здесь мы абсолютно «в традиции». В современном обществе, по крайней мере, в мегаполисах, умение сварганить что-то стоящее из фанеры и палок, как правило, именуется нищебродством. Считается, что нужно хорошо зарабатывать, а уже на эти деньги купить нормальную яхту. На мой взгляд, ошибочность этого распространенного нарратива заключается в том, что для выживания и развития человечества как вида умение что-то придумать и смастерить гораздо предпочтительнее, чем бизнес-навыки. На переднем крае науки, в экстремальных ситуациях купить нужные вещи или технологии нельзя. Тем приятнее, что парни с руками поднимают скромные паруса из тентов на ярмарке тщеславия белоснежных моторных яхт. Кто же они — рыцари фанеры и стеклоткани?



Андрей Благушин (лодка «Пуля»): — Я работаю в кузнице. Умею варить металл. Свою яхту я сварил из пластика, такого же, из которого делают септики для дачи. Оказалось, что пластик тоже можно сваривать электродами, которыми металл варят. Материал очень крепкий, только белеет там, где нагрузка идет самая сильная. Парус я купил бэушный, весь рваный, починил его. Хожу уже 5 лет с 2018 года. Начал эксплуатировать ее на Череменецком озере под Лугой. Там эта лодка хороша. По волнам Финского сложнее. Но я иногда выигрываю регаты.

На минувшей регате «Пуля» выиграла в первом выходе, а во втором пришел первым экипаж «Фонтанки», правда под нами была яхта на основе гоночного швертбота. Удивительно, но наш спортивный снаряд не сильно обогнал самодельные посудины, которые были намного тяжелее! Сказывается навык энтузиастов и площадь парусов. На некоторых тойботах установлено по две мачты — как на какой-нибудь бригантине.

Сергей Наревских (яхта Томcat):

— Увлекаюсь парусных спортом уже лет 10 , у меня есть капитанские права, я ходил на больших яхтах. Но я не в состоянии купить, а скорее, даже содержать большую яхту. Я занят строительством дома и прочее. Я для себя принял решение, что этот формат, эта философия мне подойдут. Плюс на крейсерской яхте сходить на ту же Ладогу — это двухнедельный поход. С игрушечной яхтой — это четыре часа. Плюс бесплатный спуск, хранение на дачном участке... А по ощущениям, по драйву это абсолютно сопоставимые вещи.



Есть среди тойботеров и девушка — очаровательная и даже немного хрупкая с виду Наталия Знаменщикова. На своем двухметровом фанерном «Серафиме» она ходит с мужем Юрием.

Наталия Знаменщикова (яхта «Серафим»):

— У меня дома три картины, и все с яхтами. Прежде всего хотелось просто познакомиться с яхтенным спортом, а опыта управления не было. Сразу большую яхту приобретать и содержать сложно и финансово, и по времени, к тому же нужна регистрация, права. Предложила мужу начать с чего-то легкодоступного, транспортабельного, при этом вполне безопасного. Благодаря низкой осадке можем выехать в любую локацию и «спуститься» в интересном для нас месте, высадиться на пляжах, фортах. Лодка легкая — 60 килограммов , с учетом того, что я девушка, получается вдвоем ее спокойно погрузить в машину-каблук и выгрузить в любой точке. Такая мини-яхта довольно быстро самостоятельно строится в условиях загородного дома, не требует регистрации.



Ребята пользуются весьма лояльными правилами, которые не требуют регистрации маломерных судов весом до 200 кг , а также спортивных парусных судов, не оборудованных спальным местом. Хотя сами мини-яхтсмены считают, что спальные места у них есть. Но в это не поверит ни один инспектор. Можно ли назвать спальным местом отсек метр на метр? Тем не менее многие энтузиасты из принципа ночуют на яхтах!



Герман Макашов (капитан яхты «Минерва»):

— Я ночевал на яхте несколько раз уже. У меня сделано так, что можно вытянуть ноги. Быстро становится тепло, так как объем небольшой. Теплее, чем в палатке. Снятся рыбы и финские пограничники. (Смеется.) Потому что постоянно думаешь, что сорвет с якорей и унесет. Использую четыре якоря — два обычных небольших и два строительных мешка, набитых камнями...



По словам наших собеседников, стоимость постройки игрушечного корабля «сделай сам» на данный момент примерно 50 тысяч рублей. Можно дешевле, если научиться шить паруса и не вкладываться в атрибуты типа пушечек или настила палубы. Впрочем, смекалка и тут поможет. Нос «Минервы» Германа Макашова украшен русалкой. Он ее вылепил из обычного детского пластилина, покрыл лаком и покрасил. Глядя на фото, и не поверишь.

